Co nejvýš! Výškaři Adámek a Štefela posouvají maxima

Už v úterý se oba skokané představí na dalším mítinku v Kladně.

„Myslím, že si navzájem hodně přejeme, během závodů spolu komunikujeme. A vůbec, my výškaři jsme skvělá parta,“ tvrdí Adámek.

„Ale jsme také rivalové a to hrozně moc pomáhá. Nedávno jsem Pepu přeskakoval, teď mě dorovnal. Takže ho zase musím předehnat, abych byl lepší. A vůbec, ať oba brzy dáme 225, aby to vypadalo ještě lépe,“ pousmál se Štefela po nedělní extralize na skvrňanském stadionu v Plzni, kde pomohli mužům Škody ke druhé příčce.

Nestačili jen na zkušeného Syřana Ghazala (223), bronzového medailistu z MS 2017 v Londýně.

„Užil jsem si to maximálně. Po dlouhé době přijela fandit celá rodina. My jsme trošku Hujerovic, ale ukazuje se, že to funguje. Ráno jsem napsal mamince, že padne 220, ale aby to nikomu neříkala. A bylo to ještě o kousek výš,“ hlásil v závodě druhý Adámek.

„Pro mě to byl asi větší zážitek než ze Zlaté tretry. Kluci skákali fakt bomby, bylo skvělé si s nimi zazávodit. A konečně mi to šlo. Ne jako v Ostravě, kde jsem dal 215 a mohl si jít pískat,“ doplnil třetí Štefela, kterému jen maličko scházelo k překonání laťky ve výšce 225 centimetrů. „Osahal jsem si to a třeba už v úterý na Kladně to vyjde,“ přál si juniorský evropský šampion.

Dobře naladěný Adámek zase uvažoval, zda někdy dokáže porazit Ghazalla. Pětatřicetiletý Syřan hájí barvy Tepo Kladno, osobní rekord má 236 centimetrů. „To je pro mě nesmysl. Ale porazit se dá, už má svůj věk. Ještě pět let, to mu bude čtyřicet a snad ho dám,“ smál se.

Štefelův hlavní cíl pro venkovní sezonu je probojovat se na srpnové mistrovství Evropy v Mnichově. „Chybí k tomu malý kousek. V rankingu furt kolísám nahoru – dolů, ale držím se na pozicích, které start v Mnichově zaručují. Chce to zabrat za dva týdny na mistrovství ČR v Hodoníně, za to je nejvíce bodů. Dát alespoň 225. A kdyby to vyšlo na výhru, je to tutovka,“ plánoval svěřenec Jaroslava Báby.

V úterý v Kladně i za dva týdny v Hodoníně ho ale prožene i klubový parťák. „Každý centimetr se počítá. Můj cíl? Být zdravý a skákat co nejvýš. A mistrovství republiky je vrchol,“ naznačil Adámek.