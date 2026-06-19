Sprinter Anthony po Zlaté tretře: Halový titul je základ, chci útočit na velikány

Anthony si pochvaluje, že je v tréninkové skupině kouče Lanceho Braumana s olympijským vítězem Noahem Lylesem, který na Tretře ve světovém rekordu 14,67 vteřiny vyhrál 150 metrů.
„Je to jako fotbal. Máte kolem sebe více lidi. Noah je momentálně něco jako quarterback a já spíše receiver,“ zvolil Jordan přirovnání k americkému fotbalu, který dříve hrával. Quarterback hru řídí a receiver si nabíhá na jeho přihrávky. „Učíme se ale jeden od druhého a snažíme se být co nejlepší. Trénink je zábava. Trenér nás tlačí k hranicím našich možností, abychom dosáhli na nejvyšší limity.“
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Sprinter dodal, že pokud má správnou přípravu a kolem sebe ty nejlepší lidi, tak o to více se může zlepšovat. „Proto jsem se přidal do té skupiny.“
Ve 21 letech kariéru teprve rozjíždí. Letos na halovém mistrovství USA v běhu na 60 metrů porazil Lylese, přičemž se v Toruni stal halovým světovým šampionem v osobním rekordu 6,41 vteřiny. V tomto roce si už vylepšil i nejlepší čas na stovce – na 9,91 vteřiny a loni na dvoustovce na 19,93.
Jak moc si považuje titulu halového mistra světa?
„Řadím ho k zlaté medaili, jakou jsem získal v NCAA,“ zmínil svůj triumf při studiu v rámci amerického univerzitního šampionátu. „Nemusíte věřit, ale tamější výkony jsou opravdu brutální. Prosadit se není snadné, konkurence je jako na mistrovství světa, takže závod v Toruni pro mě nebyl nic nového. Jel jsem tam a udělal to, co jsem potřeboval – vyhrál.“
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Ostatně připomněl, že dvacetiletý Ja’Kobe Tharp na americkém univerzitním mistrovství tento měsíc zaběhl světový rekord na 110 metrů překážek 12,75 vteřiny.
O to víc si Anthony cení Bowermanovy ceny, což je v USA prestižní ocenění pro nejlepší atlety-vysokoškoláky pojmenované po slavném trenérovi univerzity v Oregonu Billu Bowermanovi. „Loni jsem se soustředil jen na to, abych se zdokonalil a bral sport vážně. Snažil jsem se být co nejlepší a jak vidíte, Bůh mi požehnal, abych vyhrál Bowermana, což je pro nás, pro studenty-atlety, ta nejvyšší věc,“ řekl Anthony.
Přesto přiznává, že titul, byť halového mistra světa, je pro něj odrazový můstek do další kariéry. „Je to takový základ, ale více se soustředím na venkovní disciplíny,“ podotkl. „V nich mohu něco dokázat, prolomit bariéry a ukázat, že i jako mladý sportovec mohu útočit na velikány.“
Těší ho, že letos nemá před sebou žádnou významnou akci.
„Takže se nemám moc z čeho stresovat,“ usmál se. „Mám čas, abych se zdokonaloval. Mohu se tak rozkoukávat, zjišťovat, jak to funguje na profesionálním okruhu, jaká je konkurence.“
Jako většina sprinterů kombinuje stovku i dvoustovku. „Opravdový sprinter by měl zvládnout obojí,“ prohlásil. „Domnívám se, že mám talent na oba sprinty a rád bych to fanouškům ukázal.“
K atletice přesunul od amerického fotbalu.
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„Do atletiky jsem zapadl víc než do fotbalu,“ pousmál se Anthony. „Měl jsem s fotbalem i nějaké špatné zkušenosti, nechtěl jsem riskovat, ale rozebírat je nebudu. Takže jsem si řekl: Dobře, Bůh ti požehnal dalším sportem, aby ses mohl rozvíjet. A tak jsem se rozhodl běhat.“
S americkým fotbalem by se nepodíval na olympiádu, jako sprinter o ni bude usilovat. A má velkou motivaci závodit v Los Angeles, kde bude ta nadcházející v roce 2028. „Ano velkou motivaci mám i proto, že jsem původně z Kalifornie. Takže Los Angeles je pro mě skoro domov. Vím, že musím zůstat pokorný a postupně stoupat nahoru, abych se na olympiádu probojoval.“