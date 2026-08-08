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Přitom jen skákal do písku. Létající gentleman Edwards před 31 lety uchvátil

Alžběta Marešová

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Trojskokan Jonathan Edwards se na šampionátu v Göteborgu stal světovým rekordmanem. | foto: Bildbyran Photo AgencyProfimedia.cz

Už v pondělí začnou v anglickém Birminghamu první rozběhy a kvalifikace evropského šampionátu. A domácí atleti se při něm můžou chlubit jediným stále platným světovým rekordem, u něhož svítí britská vlajka. Tím, který před jedenatřiceti lety vytvořil trojskokan Jonathan Edwards.

7. srpna 1995 bylo trojskokanské finále na mistrovství světa v Göteborgu exhibicí jediného muže.

Devětadvacetiletý Edwards jen dva týdny předtím o jeden centimetr překonal dekádu platné světové maximum Willieho Bankse (17,97 m) a byl tak jasným kandidátem na zlato.

Jeho však takové potvrzení formy rovným dílem uklidňovalo i tížilo. „Byl jsem k smrti vyděšený. Bral jsem to tak, že jestli nevyhraju, bude celá sezona velkým zklamáním,“ vyprávěl před časem.

Občas, třeba když si dělám kávu, mě napadne: No jo, já jsem furt ještě světovým rekordmanem. Je to hezký pocit. Bude mi chybět, až mě někdo překoná.

Jonathan Edward

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