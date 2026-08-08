7. srpna 1995 bylo trojskokanské finále na mistrovství světa v Göteborgu exhibicí jediného muže.
Devětadvacetiletý Edwards jen dva týdny předtím o jeden centimetr překonal dekádu platné světové maximum Willieho Bankse (17,97 m) a byl tak jasným kandidátem na zlato.
Jeho však takové potvrzení formy rovným dílem uklidňovalo i tížilo. „Byl jsem k smrti vyděšený. Bral jsem to tak, že jestli nevyhraju, bude celá sezona velkým zklamáním,“ vyprávěl před časem.
Občas, třeba když si dělám kávu, mě napadne: No jo, já jsem furt ještě světovým rekordmanem. Je to hezký pocit. Bude mi chybět, až mě někdo překoná.