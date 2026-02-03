Tady je moje pískoviště, usmíval se Kolomazník po osobním rekordu v Ostravě

Brzy třiadvacetiletý Kolomazník se radoval i z limitu na halové mistrovství světa, které bude v březnu v Toruni.
„Tady to je prostě moje pískoviště. Tady se cítím doma a je to nejlepší hala na světě. Vždycky se mi tady běhá nejlíp a daří se mi ukazovat velké výkony, což se zase potvrdilo,“ sypal ze sebe v cíli.
Takže vám zdejší podmínky vyhovují bez výhrad?
Cítím se tady skvěle. Od bloku, přes povrch rozcvičení. Všechno je tady skvělé.
Překvapil vás váš výkon?
Celkem ano. Mile. Ale formu jsem cítil, takže jsem tušil, že z toho něco bude.
Je pro vás velký úspěch, že jste si vybojoval účast na halovém světovém šampionátu?
Je, neberu to jako samozřejmost. Byl to jeden z cílů na tuhle sezonu a je úžasné, že se mi to povedlo. Teď musím pokračovat a pokusit se o co nejlepší umístění na mistrovství světa.
Říkal jste, že vám sedí zdejší povrch. Vyhovuje i vašim zádům, s nimiž máte potíže?
Všechny povrchy jsou pro ně podobné, v tom velký rozdíl není. Ale někde je třeba položený na deskách, někde na betonu a tady specificky pruží. Takže v Ostravě moc rád závodím a umím tady běhat, protože tady startuji odmalička.
Jak to vypadá s vaším zdravotním stavem?
Cítím se skvěle, ale nechci nic zakřiknout. Dlouho jsem nebyl zraněný ani na jiných částech těla, které často pramení z těch zad, takže příprava šla hodně dobře. Makali jsme, abych byl připravený jak fyzicky, tak psychicky. Posilovali jsme záda. Už jsem je i trošku rozpohyboval po té dlouhé přípravě přes zimu.