Tady je moje pískoviště, usmíval se Kolomazník po osobním rekordu v Ostravě

Autor:
  22:08
Jonáš Kolomazník si v rozběhu na 60 metrů překážek na mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě zlepšil osobní rekord na 7,62 vteřiny. Ve finále byl o dvě setiny pomalejší a skončil pátý, vyhrál Polák Jakub Szymaňski za 7,48.

Překážkář Jonáš Kolomazník na mítinku Czech Indoor Gala | foto: ČTK

Brzy třiadvacetiletý Kolomazník se radoval i z limitu na halové mistrovství světa, které bude v březnu v Toruni.

„Tady to je prostě moje pískoviště. Tady se cítím doma a je to nejlepší hala na světě. Vždycky se mi tady běhá nejlíp a daří se mi ukazovat velké výkony, což se zase potvrdilo,“ sypal ze sebe v cíli.

Takže vám zdejší podmínky vyhovují bez výhrad?
Cítím se tady skvěle. Od bloku, přes povrch rozcvičení. Všechno je tady skvělé.

Překvapil vás váš výkon?
Celkem ano. Mile. Ale formu jsem cítil, takže jsem tušil, že z toho něco bude.

Nové halové maximum a postup na MS. Manuel se blýskla na Czech Indoor Gala

Je pro vás velký úspěch, že jste si vybojoval účast na halovém světovém šampionátu?
Je, neberu to jako samozřejmost. Byl to jeden z cílů na tuhle sezonu a je úžasné, že se mi to povedlo. Teď musím pokračovat a pokusit se o co nejlepší umístění na mistrovství světa.

Říkal jste, že vám sedí zdejší povrch. Vyhovuje i vašim zádům, s nimiž máte potíže?
Všechny povrchy jsou pro ně podobné, v tom velký rozdíl není. Ale někde je třeba položený na deskách, někde na betonu a tady specificky pruží. Takže v Ostravě moc rád závodím a umím tady běhat, protože tady startuji odmalička.

Jak to vypadá s vaším zdravotním stavem?
Cítím se skvěle, ale nechci nic zakřiknout. Dlouho jsem nebyl zraněný ani na jiných částech těla, které často pramení z těch zad, takže příprava šla hodně dobře. Makali jsme, abych byl připravený jak fyzicky, tak psychicky. Posilovali jsme záda. Už jsem je i trošku rozpohyboval po té dlouhé přípravě přes zimu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Carolina vs. OttawaHokej - - 4. 2. 2026:Carolina vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
4. 2. 01:00
  • 1.97
  • 4.28
  • 3.30
Philadelphia vs. WashingtonHokej - - 4. 2. 2026:Philadelphia vs. Washington //www.idnes.cz/sport
4. 2. 01:00
  • 2.23
  • 4.10
  • 2.83
New Jersey vs. ColumbusHokej - - 4. 2. 2026:New Jersey vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
4. 2. 01:00
  • 2.50
  • 4.07
  • 2.51
NY Islanders vs. PittsburghHokej - - 4. 2. 2026:NY Islanders vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
4. 2. 01:30
  • 2.52
  • 4.02
  • 2.51
Tampa vs. BuffaloHokej - - 4. 2. 2026:Tampa vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
4. 2. 01:30
  • 1.88
  • 4.41
  • 3.51
Edmonton vs. TorontoHokej - - 4. 2. 2026:Edmonton vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
4. 2. 02:30
  • 1.92
  • 4.47
  • 3.34
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Desátý gól Schicka v sezoně. Leverkusenu pomohl do semifinále Německého poháru

Patrick Schick z Leverkusenu (vpravo) slaví svůj gól ve čtvrtfinále Německého...

Český reprezentační útočník Patrik Schick přispěl gólem k výhře fotbalistů Leverkusenu 3:0 nad St. Pauli a postupu do semifinále Německého poháru. Bayer se mezi nejlepší čtyři týmy soutěže probojoval...

3. února 2026  22:51

Tady je moje pískoviště, usmíval se Kolomazník po osobním rekordu v Ostravě

Překážkář Jonáš Kolomazník na mítinku Czech Indoor Gala

Jonáš Kolomazník si v rozběhu na 60 metrů překážek na mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě zlepšil osobní rekord na 7,62 vteřiny. Ve finále byl o dvě setiny pomalejší a skončil pátý, vyhrál Polák...

3. února 2026  22:08

Nový český rekord a další osobák. Čeští dráhaři se ukázali na mistrovství Evropy

Český dráhový cyklista Dominik Topinka v týmovém sprintu na mistrovství světa.

Petra Ševčíková skončila šestá v omniu na mistrovství Evropy v dráhové cyklistice v Turecku. „Je to můj nejlepší výsledek na Evropě v omniu, konečně jsem to prolomila,“ citoval Ševčíkovou cyklistický...

3. února 2026  20:48

Hala je úžasná, jen jsme chtěli víc světla, líčí čeští tenisté před Davis Cupem

Do víkendových zápasů úvodního kvalifikačního kola Davis Cupu proti Švédsku...

Pro kvalifikační utkání Davis Cupu proti Švédsku (7. a 8. února) si čeští tenisté za domácí prostředí vybrali Horáckou arénu. V moderní multifunkční hale, kterou před třemi měsíci otevřeli v Jihlavě,...

3. února 2026  20:39

Naštvaná? Ne, jsem nasr..., zlobila se Havlíčková. V Ostravě končí i Martincová

Výraz ve tváři Lucie Havlíčkové hovoří za vše.

Vyzkoušely si zápasy proti favorizovaným a zkušenějším soupeřkám, v určitých pasážích je dokázaly potrápit. Nakonec ale české tenisové naděje Vendula Valdmannová a Lucie Havlíčková dohrály na turnaji...

3. února 2026  20:19

Rok snů. Útlum. A teď? Po odchodu ze Sparty čeká Birmančeviče ošemetná mise

Veljko Birmančevič v utkání s Čenstochovou.

Na jaře před dvěma lety to byla jeho show. Tehdy Veljko Birmančevič po hřišti létal. Všechny převyšoval. Fotbalová liga neměla lepšího hráče. V posledních šesti kolech základní části sedm gólů. Další...

3. února 2026  19:59

Nové halové maximum a postup na MS. Manuel se blýskla na Czech Indoor Gala

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel na mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel si na Czech Indoor Gala zlepšila osobní halové maximum na 51,12 sekundy. Při svém prvním závodě od loňského května, kdy se na úvod venkovní sezony zranila, si...

3. února 2026  19:22

Osobák hned v prvním závodě. Manuel poznala novinku a líčila: Běh byl chladný

Lurdes Gloria Manuel (vlevo) v cíli závodu čtvrtkařek na Czech Indoor Gala

Parádní návrat po zranění stehenního svalu, kvůli kterému vynechala celou loňskou venkovní sezonu, se podařil čtvrtkařce Lurdes Glorii Manuel. Na mítinku nejvyšší světové kategorie Czech Indoor Gala...

3. února 2026  19:03

První česká fotbalistka v Arsenalu! Brankářka Votíková opouští Slavii

Barbora Votíková podepsala ve Slavii smlouvu na tři roky.

Brankářská jednička Slavie Barbora Votíková odchází na hostování do konce sezony do londýnského Arsenalu. Do Anglie se vrací po roce a půl, tehdy působila v Tottenhamu. Ve WSL, nejlepší lize žen v...

3. února 2026  19:01

Rybakinová kdysi opustila Rusko. Domov má teď překvapivě i v Bratislavě

Tenistka Jelena Rybakinová pózuje v Melbourne den po svém vítězství s trofejí...

Tenisová hvězda a čerstvá vítězka Australian Open Jelena Rybakinová se narodila v Moskvě, už několik let ale reprezentuje Kazachstán. Ke změně občanství se rozhodla v roce 2018. Jak sama vysvětlila,...

3. února 2026  18:15

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jak Češi těžili z bizarního turnaje. Hokejový bronz z letních OH získali se skóre 1:31

TÝM „TĚCH PRVNÍCH“. Československá sestava, která na letní olympiádě v roce...

Někdy k velké radosti stačí málo. Třeba i jeden gól v celém turnaji. Československo to dokonale poznalo před 106 lety, kdy se tuzemský hokej dočkal historicky první olympijské medaile. A hned při...

3. února 2026  18:01

Markéta Davidová na ZOH 2026: program a výsledky v Anterselvě

Markéta Davidová na trati sprintu v Oberhofu.

Jednou z výrazných osobností české reprezentace na zimních olympijských hrách v Itálii bude Markéta Davidová. V našem textu najdete její stručnou vizitku i program závodů, do nichž by měla v...

3. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.