Stejná škola, osobák i postupový čas. Jsme taková káčátka, vtipkovali překážkáři

„Jsme taková dvě káčátka,“ vtipkoval Štefko, který se do semifinále na 110 metrů překážek kvalifikoval ze druhého rozběhu. „Vůbec nevím, čím to může být. Dost úspěšně si sekundujeme, asi jsme nějakým způsobem sehraní. A třeba zítra oba postoupíme do finále.“
Je to poněkud smělý plán, ale oba v úterý ukázali, že si nepřijeli jen pro účast. Kolomazník byl nakonec o tisícinu rychlejší, a tak postoupil z devátého místa, Štefko byl v rozbězích celkově desátý.
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Selhání medailové naděje. Výškař Štefela na ME vypadl už v kvalifikaci
On ale musel čekat, zda ho ve třetím běhu neporazí příliš moc soupeřů. V Birminghamu totiž platí pravidlo, že do semifinále postupuje jen dvanáct nejrychlejších s časem, na pořadí jednotlivých rozběhů se nehledí. Žádné velké „kvéčko“ tedy ve výsledkové listině nenajdete.
„Je to zajímavé, ale pro mě se nic moc nezměnilo,“ líčil Štefko. „Věděl jsem, že do rozběhu musím jít naplno. Jediné co, tak dneska foukal dost silný protivítr.“
Právě větrné podmínky mohou být trochu zrádné, rozběhy dělí vždy pár minut a za tu dobu se počasí může proměnit. „Ale myslím si, že nikdo úplně velkou nevýhodu neměl,“ přemítal Štefko.
Dvaadvacetiletý rodák z Hradce Králové bude muset před semifinále chladit nohu. „Bylo to těžké, pokopal jsem poměrně dost překážek, takže mám fialový kotník. Ale důležité je, že jsem postoupil a můžu se soustředit na další běh.“
Jistě mu pomůže, že dál prošel i jeho kamarád Kolomazník. Světem dospělé atletiky proplouvají společně i díky tomu, že je dělí jediný rok. Navíc se často potkávají také na chodbách olomoucké medicíny, jejíž náročné studium ke sportovnímu životu zvládají.
„Já už mám letos všechny zkoušky hotové, Jonášovi, myslím, ještě něco málo chybí,“ zamýšlel se Štefko. „Ale skripta tady nemá. Teď se oba soustředíme jen na Evropu.“
Kolomazník před šampionátem musel řešit bolavý sval, kvůli kterému před dvěma týdny nenastoupil na republikovém mistrovství v Plzni. „Ale nebyl jsem kvůli tomu nijak nervózní,“ ujišťoval v Birminghamu.
Dokonce pomýšlel i na lepší čas než 13,86, stejně jako Štefkovi ale i jemu běh zkomplikoval nepříjemný protivítr.
„Mám trošku problém s tím, že se mi špatně předklání,“ přiznal. „Když se do mě před překážkou opře vítr, trochu méně se předkloním a pak už se to veze. Doufám, že v semifinále to bude lepší.“
Ještě před ním může své cíle a ambice probrat na pokoji se Štefkem. I když v ostrém závodě ho jistě bude chtít porazit. „Je o rok mladší, nemůžu mu to nechávat zadarmo,“ smál se.
„Ale je fajn tady někoho takového mít, protože se navzájem dokážeme pochopit. Když se vojáci vrátí z fronty, taky si rozumí mezi sebou, co tam zažili. Nechci přirovnávat medicínu k frontě, ale někdy to tak je.“
Semifinále oba čeká ve středu od 20:55 SELČ.
Bude na jeho konci svítit vedle obou českých vlaječek opět stejný čas?