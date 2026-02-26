Lidský kanón v Česku. Kovacsovi nakopla kariéru manželka: Všem říkám, že je boss!

Michal Koubek
  6:40
Když byl mladší, aby ho odlišili od jeho otce, říkali mu Malý Joey. Dnes tahle přezdívka vyvolá spíš úsměvy. Američan Joe Kovacs je obr. 135 kilo při 183 centimetrech, ruka nařachaná jako noha běžného člověka. A když do dlaně sevře sedmikilovou kouli, vypadá v ní jak tenisák.
Joe Kovacs na mítinku Hvězdy v Nehvizdech.

Joe Kovacs na mítinku Hvězdy v Nehvizdech.

Joe Kovacs na mítinku Hvězdy v Nehvizdech.
Leonardo Fabbri na mítinku Hvězdy v Nehvizdech.
Rajindra Campbell na mítinku Hvězdy v Nehvizdech.
Americký koulař Joe Kovacs počtvrté ovládl Diamantovou ligu.
23 fotografií

Lidský kanón, tak ho nyní americká média nazývají příhodněji.

Výkonem 23,23 metru se řadí na druhé místo historických tabulek, z olympijských her má tři stříbra, z mistrovství světa dva tituly a celkem pět medailí, třikrát celkově ovládl Diamantovou ligu.

V šestatřiceti je naprostou atletickou ikonou, jedním z nejúspěšnějších vrhačů.

Fabbri obhájil v Nehvizdech prvenství mezi koulaři. Hvězdnému Kovacsovi se nedařilo

Tak takovou personu měli ve středu možnost pozorovat i fanoušci v Česku. Svou přítomností z mítinku Hvězdy v Nehvizdech učinil vyloženě prémiovou akci. Před startem líčil: „Jasně, lidé chtějí vidět daleké pokusy, ale rád bych předvedl i show.“

Což mu však úplně nevyšlo. Kovacs se pral s technikou, zaznamenal jen dva platné pokusy a na vítězného Itala Leonarda Fabbriho ztratil skoro metr. 20,83 mu v kvalitní konkurenci stačilo na pátou příčku.

Měl za sebou náročný program. Ještě v neděli vyhrál v polské Toruni, načež ve dvě v noci nasedl do auta a spolu s Jamajčanem Rajindrou Campbellem zamířili do jižnější části Evropy.

Joe Kovacs na mítinku Hvězdy v Nehvizdech.

Organizátoři ho ubytovali na statku kousek od Nehvizd. Že by potřeboval něco speciálního? Kdepak. Stejně jako ostatním koulařům mu museli zajistit jen pořádný přísun jídla a dostatek kotoučů do posilovny.

„A pak taky hodně kafe,“ smál se Američan při rozhovoru pro iDNES.cz. „V pondělí jsem toho moc nenaspal. A i ráno v den závodu potřebuju vždycky tak nejmíň tři.“

Po mítinku se ještě těšil, že ochutná české pivo, které prý miluje, načež rychle mizel pryč. Usedl do letadla směr New York, kde ho v neděli čeká americký šampionát.

Dorazí vysněný Kovacs! Nehvizdy se těší na hvězdné koulaře, raději přikoupily maso

Bylo skutečně vzácné, že se tu ukázal. Halová sezona v Evropě? Dosud ji přeskakoval a své síly vždy upínal na léto. „Nacházela se ale vždy na mém seznamu. Před sezonou jsem studoval program, vzal v potaz svůj věk a řekl jsem si: Kdy jindy než letos?“ vysvětluje Kovacs s tím, že jeho cílem je premiéra na na halovém mistrovství světa, které v březnu hostí Toruň.

„A když už do toho jdu, tak pořádně – což znamená medaili. Chci dodržet tradici, z žádné velké akce jsem dosud bez cenného kovu neodjížděl,“ burcuje se.

Přitom když byl malý, vypadal prý jako vyžle a ze třídy měl nejslabší páku. Narodil se v Bethlehemu v Pensylvánii. Zprvu toužil po kariéře v americkém fotbalu, jenže i na něj byl drobnější postavy. S cílem zrychlit a zesílit se tak přihlásil do místního atletického oddílu.

Americký koulař Joe Kovacs počtvrté ovládl Diamantovou ligu.

V něm vzal poprvé do ruky kouli. Začátky? Nečekejte nic velkého, neměl techniku, sílu, výbušnost.

Když ho ale viděla jeho matka, rozzářily se jí oči. Sama totiž dřív vrhala, pak trénovala, a když vycítila šanci, že synek by přece jen mohl být po ní, hned mu nabídla, že ho bude koučovat. A tak to všechno začalo.

Kovacs zmohutněl, na konci střední školy prorazil ve fotbale a zároveň se stal šampionem Pensylvánie v disku i v kouli. Vrhání se mu tou dobou už ale zalíbilo natolik, že měl jasno: Bude ze mě koulař.

„Na této disciplíně mě baví experimentování a kombinování spousty prvků. Síla, rychlost, výbušnost. Je jako hádanka, jako hra, v níž se pořád snažíte zdokonalovat,“ líčí.

A baví ho stále, ačkoliv už posbíral tolik medailí, že neví, kam s nimi. „Co mě stále žene? Pořád mám pocit, že můžu hodit osobní rekord. V tréninku mi to létá za třiadvacet, občas s přešlapem, s lehčí koulí… Ale jde o důkaz, že tenhle kanón ještě pořád umí střílet. Tak je škoda toho nechat,“ pousměje se.

Joe Kovacs během finále Diamantové ligy v Curychu

Přitom už jednou zase tak daleko od odchodu do sportovního důchodu nebyl. Psal se rok 2019, Kovacs se připravoval na mistrovství světa v katarském Dauhá, jenže mu to vůbec nešlo a bědoval, že si připadá jako v tekutém písku – čím víc bojoval, tím víc ho pohlcovala marnost.

Svolal proto rodinnou radu a blízké seznámil s tím, že dumá, jestli má atletiku ještě zapotřebí. „Pokud chceš skončit, můžeš. Budu tě podporovat tak jako tak,“ řekla mu manželka Ashley, rovněž bývalá koulařka. „Ale nechápu, proč si myslíš, že už neumíš hodit daleko.“

Z diskuse nakonec vzešlo, že ho žena začne trénovat. A jak! V Dauhá získal svůj druhý titul mistra světa.

„Říkám to všem chlapům: manželka je vždycky boss. Tak ji poslouchejte,“ rozchechtá se Kovacs, jehož choť v Nehvizdech chyběla a v Americe se starala o jejich tříletá dvojčata.

„Ale ne. Ashley je chytrá, má spoustu zkušeností a vede i další olympioniky. Už se v kouli pohybuju strašně dlouho, takže nejde o koučování v pravém slova smyslu. Spíš mě tak různě nasměrovává. Na rozdíl od předchozích trenérů mě vidí i předtím, než se postavím do kruhu. Už ráno u snídaně pozná, jak se třeba po těžké posilovně cítím a může mi plán lépe přizpůsobit.“

A tahle spolupráce klape.

