Jsem kluk z plakátu, tak mě donutili, culil se po pardubickém mítinku Vondráček

„Jsem tady kluk z plakátu, tak mě k tomu tak nějak dotlačili,“ usmíval se po závodech Vondráček.

„Už je to přes měsíc, co jsme zahájili sezonu, takže jsme s trenérem po druhém extraligovém kole cítili, že už mi trochu odchází forma. Na místní mítink jsem šel s velkou nejistotou a naše domněnky se potvrdily, ale pokusil jsem se zmáčknout,“ líčil.

Nakonec z toho bylo 7,45 metru a druhé místo ve skoku dalekém a prvenství v trojskoku za výkon 15,90.

„S výkonem na dálce jsem spokojený, ale trojskok bohužel, tam to bylo šestnáct metrů. Na druhou stranu v letošních závodech se i v nepovedených kolem šestnácti metrů pohybuji, očekávám však nějakou akci, kdy mi to trochu ulítne. Nejlíp na nějakých 16,50,“ přál si Vondráček.

V prvním letošním extraligovém kole mužů na pražské Julisce už jednatřicetiletý atlet v trojskoku dopadl na hranici 16,26 metru, takže jistý potenciál určitě má.

„Asi jo, máme v plánu ještě přitrénovat objem a na druhou půlku sezony v srpnu bych chtěl být připravený. Skákat nějaké osobáky,“ plánoval Vondráček, jenž už se tedy až do domácího republikového šampionátu na jiných závodech neobjeví.

„Kouč už nechtěl ani ty Pardubice, budeme chodit jen na tréninky,“ přisvědčil.

Po halové sezoně ovšem nechybělo mnoho a Vondráček už se nepředstavil ani na nich.

„Nechci se k tomu vracet, ale vůbec se mi nevydařila hala a vážně jsem uvažoval o tom, že skončím. Situace se ale nakonec semlela tak, že jsem vyměnil trenéra a dostal jsem nový náboj, začalo mě to zase bavit,“ těšilo Vondráčka.

Jen potrénovala

Na Hvězdě se představila také jeho exkolegyně z oddílu Lada Vondrová, která v současnosti patří k české sprinterské špičce. Ve středu si zaběhla pro druhé místo na dvoustovce (23,78 s.), ovládla čtyřstovku (52,60) a časem 2:07,16 stejně tak i osmistovku. Rozhodně to však nebylo její maximum.

„Hvězda je můj domácí stadion, trénuji tu, takže jsem to tak pojala i na mítinku. Časy tomu odpovídaly, chtěla jsem si hlavně pohlídat, abych vyhrála,“ popsala po závodech Vondrová.

Podle propozic měla původně startovat pouze na dvoustovce a čtvrtce, nakonec ale s trenérem do programu zařadili právě i závod na 800 metrů. „Všechno to bylo zhruba čtyřicet minut po sobě, takže to do sebe dobře zapadalo v rámci toho tréninku. Nejdřív jsme chtěli běžet stovku, ale mám už za sebou dvě z extraligy,“ vysvětlila Vondrová, která již patří pražskému USK.

„Klub mi ale umožnil zůstat v Pardubicích, takže tu dál bydlím a normálně trénuji,“ řekla Vondrová.