Sýkorovi zhatila slibný desetiboj roztříštěná tyč: S rukou jsem nemohl hýbat

Sýkora se před osmi lety právě na stadionu Hayward Field stal juniorským mistrem světa. Při návratu si oživil příjemné vzpomínky a mířil za získáním nových. Jenže solidně rozjetou soutěž mu pošramotila nehoda.

„Byl to šok, brněla mě ruka,“ přiblížil Sýkora incident, který jej zasáhl v neděli dopoledne, když se snažil překonat hranici 480 centimetrů.

„S rukou jsem v tu chvíli vůbec nemohl hýbat. Nevěděl jsem, jestli nemám něco zlomeného. Každopádně jsem viděl, že už nemám žádnou tyč k pokračování, navíc jsem ji ani neměl jak vzít. Hned jsem věděl, že to je blbé a že s tím nic nevymyslím.“

Český reprezentant tak místo dalšího pokračování v disciplíně zamířil na ošetření. „A šance na dobrý výsledek se vytratila,“ zalitoval.

Do druhého dne soutěže v Eugene totiž vstoupil náramně. Po prvním sice figuroval až na 19. příčce, v neděli ale zaznamenal povedený výkon v běhu na 110 metrů překážek a po disku se - i díky následnému odstoupení soupeře - posunul na osmou příčku.

Ve své nejsilnější disciplíně si vylepšil osobák na úctyhodných 54,39 metru, z desetibojařů v celé historii mistrovství světa nikdo dál nehodil.

Jiří Sýkora zářil v diskařské soutěži desetibojařů na mistrovství světa v Eugene.

„Výkon mě trochu překvapil,“ přiznal Sýkora. „Na jaře jsem si říkal, že můžu letos hodit 55 metrů, pak to sice šlo trochu z kopce, ale na posledním tréninku jsem hodil několikrát v řadě za padesát. Tak jsem si říkal, že to určitě může ulítnout. A podmínky byly takové, že to uletělo ještě dál.“

Jenže když chtěl na disk navázat v tyči, prožil perné chvíle. Nejprve málem nezdolal základní výšku 460 centimetrů, na níž se zachraňoval až na třetí pokus. Pokud by jej nezvládl, ze soutěže by vypadl.

Následně se pokoušel o hranici 480, při prvním pokusu ho ale zastavila prasklá tyč. Navzdory neveselým grimasám, které vleže ze žíněnky vysílal, ale Sýkora odstoupení nezvažoval.

„Ruka se za chvíli stabilizovala a lepšila. Naštěstí to byla levačka, kdyby to byla pravačka, tak oštěp nevezmu do ruky. Takhle jsem věděl, že už ty dvě disciplíny doklepu,“ prozradil, že se výhledu na hod oštěpem a závěrečný běh na 1500 metrů nelekal.

Jenže jelikož nemohl v tyči pokračovat a zapsal v ní jen 460 centimetrů, klesl na desátou pozici. V oštěpu pak zaznamenal jediný měřený pokus 61,49 metru a figuroval na 11. pozici. Na patnáctistovce doběhl předposlední, v konečné výsledkové listině se tak našel na 13. místě. Soutěž dokončilo 18 desetibojařů.

Ošetřená ruka Jiřího Sýkory po zranění na mistrovství světa v Eugene.

„Budu na to vzpomínat jako na smolný závod,“ přiznal. „Disk se mi povedl a věděl jsem, že v tyči i oštěpu mám na nějaké výkony. V tyči to nevyšlo, i když ne úplně mojí vinou. A v oštěpu těžko říct, co se stalo. Na patnáctce vím, že už nic nedoženu.“

Víc než nešťastný závěr si však vyčítal pokažený úvodní den: „Už mě vytáčí, jak víceboje na velkých akcích začínám. Stovku nikdy neběžím pod 11, spíš přes 11,10. A v dálce jsem před měsícem skočil 753 a tady mám najednou 714. To je zase o sto bodů míň. Při rozcvičování je to ještě dobré, tak jestli je to call roomem... Nerozumím tomu, je to furt dokola.“

Proto jej ani netěšilo, že se na 15 bodů přiblížil loňskému osobnímu rekordu 8122.

„Bez debat jsem tu měl dát osobák. Mohlo to být i dost přes něj. Mrzí mě to, protože už je to několikátý víceboj, který jsem měl slušně rozjetý, a zase se něco stalo.“

Sýkora aspoň věří, že do mistrovství Evropy v Mnichově, které začíná už za tři týdny, dá ruku do pořádku.

„Myslím, že to je jen naražené, tak doufám, že s tím nebude problém. Jen bude potřeba to překonat, vzít tyč do ruky a skočit.“

Aby to pak zvládl i v Mnichově. Kde by chtěl konečně zažít desetiboj bez nepředvídaných a smolných událostí.