Plán nevyšel, povzdechl si i přes osobní rekord desetibojař Sýkora

Měl jasný plán. Atlet Jiří Sýkora se rozhodl obětovat účast na mistrovství republiky ve vícebojích v rodné Třebíči, aby ušetřil síly na mezinárodní mítink na Kanárských ostrovech, kde se plánoval poprat o účast na olympiádě.



V Aroně sice všechny soupeře porazil, když před druhým v pořadí Adamem Sebastianem Helceletem měl k dobru 64 bodů, navíc si o jeden bod vylepšil dosavadní osobní maximum, 8 122 bodů.

Paradoxně přesto spokojený být nemohl.

„Plán nevyšel,“ povzdechl si Sýkora. „Sice jsem vyhrál, ale s takovým součtem, který mě v rankingu momentálně řadí na 24. pozici. A to je vzhledem k olympiádě ta poslední postupová, která dost pravděpodobně bude překonána,“ mrzí ho.

„„Uvidím, jestli budu ve čtvrtek schopný být připravený aspoň na devadesát procent. Abych byl v sobotu na sto.“ Jiří Sýkora

Nový osobní rekord tak náhle hodně mrzí. „Je to hořkosladké,“ připouští šestadvacetiletý odchovanec Spartaku Třebíč, závodící za pražský Olymp.



„Bylo tam hodně takových opravdu zbytečně ztracených bodů,“ lituje pokažené dálky, výšky, tyče nebo překážek.

„Na dálce jsem měl asi centimetrový přešlap, tak vyšumělo tak 50 bodů. Na výšce jsem se úplně pobláznil a skončil v podstatě něco, na čem normálně začínám. A druhý den na překážkách mě vedle běžící Španěl trefil, takže mě hodně zastavil a musel jsem se znovu rozebíhat. Tam taky pár desetin bylo,“ lomí rukama.



V závěrečné patnáctistovce už jen marně hledal zbytky sil. „Nebyl jsem schopný ze sebe vyždímat víc. Ztrácel jsem už po pětistovce a pak to začalo jít čím dál tím více do kopru. Nebyl jsem schopen to zachytit,“ mrzí ho.

Po jinak úspěšném mítinku tak musel začít počítat. „Aktualizace rankingů nejsou tak časté, pár dní to většinou trvá, než ho zaktualizují. My jsme proto počítali, kam se posunu. A opravdu to vychází na tu 24. pozici,“ hlásí Sýkora.

Namísto klidu tak přichází nervozita. „Jsme tam na bodu s dalšími dvěma kluky, jeden je přede mnou, druhý za mnou,“ přibližuje třebíčský atlet. „Uzávěrka rankingu pro olympiádu je až za nějaké tři týdny, s tím, že se samozřejmě může stát, že se někdo ze závodníků před námi omluví, nebo se nakonec nezadaří těm, kteří mají na ještě lepší výkon, než mám já. Těžko říct, jestli to bude stačit, nebo ne.“

Ratingen? Drsný úkol

Ve hře je navíc ještě varianta, že Sýkora zkusí další mítink, o víkendu v německém Ratingenu. „Uvažuji, že tam pojedu. Je to stejně bodovaný mítink jako na Kanárech,“ nastiňuje Sýkora. „Otázkou ale je, jestli mě tam manažer vůbec procpe, jestli nebudou nějaké komplikace s přihláškama. A také na tom, jaké tam bude startovní pole.“

Definitivní rozhodnutí by mělo padnout až zítra. „Uvidím, jestli budu ve čtvrtek schopný být připravený aspoň na devadesát procent, abych byl v sobotu na sto. Dát po týdnu další desetiboj, to je totiž docela sci-fi. Vážně drsný úkol,“ uvědomuje si.