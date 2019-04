Šampion v půlmaratonu Homoláč: Za kluky z Keni jsem si pošetřil síly

„Před týdnem jsem absolvoval pražský půlmaraton, takže jsem to nechtěl s rychlostí přehánět,“ řekl 29letý závodník VSK Univerzita Brno. „Ale běželo se mi tady fakt dobře, až na to, že mě po té Praze ještě trochu bolela lýtka,“ komentoval svůj triumf.

Loni jste v Pardubicích vyhrál mistrovství republiky, teď i celý závod, když jste porazil favorizované Keňany. To pro vás musí mít mnohem větší cenu...

Měl jsem v hlavě plán, kdyby Keňané moc netlačili na tempo a běželo se rovnoměrně, že bych se jich držel. Protože minulý rok na 10. kilometru strašně zrychlili a já neměl sílu ani chuť s nimi běžet. Tentokrát bylo příznivé počasí, tak jsem to zkusil. Oni pak trošku zpomalili, já to naopak nakopl. Jeden odpadl, běželi jsme s tím druhým. Nevím, jestli to nebylo lehce nefér, ale víc tahal, to musím přiznat. Na posledních 400 metrech jsem zabral a on přestal stíhat. Nachystal jsem si to - tak minutu před koncem jsem propočítal čas, na který běžíme, přidal jsem a stačilo to.

V Praze jste zaběhl 1:04:03 hodiny, nyní 1:04:28. Dají se ty výkony ve vaší přípravě na květnový Pražský mezinárodní maraton vzhledem k odlišným podmínkám rozumně porovnat?

Tady se mi běželo lehčeji než v Praze, možná jsem si před tím víc odpočal. Před Prahou jsem totiž běžel po cestě z Keni. Ale to bych tak nebral. Podmínky v Pardubicích byly lepší. Bylo chladněji, pod mrakem, to se běží dobře. Kdyby takhle bylo i na ten maraton, bylo by to super.

Nebrzdil vás vítr?

Místy profukovalo, ale trať se točí dokola a já se schovával za kluky z Keni, takže jsem si pošetřil síly.

Jaký máte program před maratonem? Čeká vás jen nějaká tréninková „údržba“?

Co jsem viděl plán, nic extra vymýšlet nebudeme. Bude to, na mé poměry, spíš ta údržba. Snad to tam vyjde. Musím se modlit, aby tam bylo dobré počasí. (úsměv)

Objevíte se v Pardubicích napřesrok znovu?

Já republiku hodně vynechával, ale v posledních dvou letech jsem Vinařský půlmaraton zařadil jako trénink.

Měl byste možnost zaútočit na vítězný hattrick.

Samozřejmě. Uvidíme příští rok.