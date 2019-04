Fantazie, radoval se Homoláč po triumfu v pardubickém půlmaratonu

„Fantazie! Český závodník po letech vítězem pardubického půlmaratonu! Obrovská gratulace a moje omluva. To mě překvapilo, to jsem já sám nečekal,“ rozplýval se sportovní ředitel a moderátor závodu Jan Rýdlo, který chvíli předtím dorazil na Pernštýnské náměstí v doprovodném voze.

Od doby, co se půlmaraton začal běhat přímo v ulicích Pardubic, až do loňska byste na čele celkového pořadí vždy našli jedině běžce z Keni - jen se střídala jména. Teď však česká jednička Homoláč nechala za sebou oba hlavní favority: Wycliffea Biwotta i Elijaha Wambuu.

Přitom měl v nohách půlmaraton v Praze, který absolvoval před týdnem; i to svědčí o tom, jak výjimečný v Pardubicích předvedl výkon. Hodnota Homoláčova vítězného času zní 1:04:28 hodiny, přičemž druhý Biwott na něj ztratil pět vteřin a třetí Wambua minutu a půl. Sám vítěz však posléze na stupních prohlásil, že se považuje tak trochu za jejich krajany, a tudíž svým úspěchem zaskočený není.

„Já s nimi velkou část roku žiju v Keni, takže se cítím jako jeden z nich a ani mi to nějak nepřijde... Od října jsem tam strávil dohromady čtyři měsíce,“ vyprávěl 29letý reprezentant.

Biwotta už prý navíc kdysi porazil. „Známe se asi šest let a v Keni bydlíme asi 500 metrů od sebe. Na podzim jsme se tam i potkali. Možná se mu teď ta předchozí porážka vybavila,“ vtipkoval závodník VSK Univerzita Brno.

Soupeři Homoláč definitivně ucukl na třídě Míru a jeho trenér Róbert Štefko, který mimochodem při půlmaratonu vyhrál kratší Kiekert desítku, uznale konstatoval: „Jirka vypadal moc dobře, lépe než v Praze. Jeho projev byl lehký.“

Homoláč obhájil titul mistra ČR z loňska; další medaile patří pětinásobnému šampionovi Vítu Pavlištovi z libereckého Slovanu a Petru Pechkovi z Maratonstavu Úpice.

V ženách sice Keňanky Ruth Mbathaová a Ruth Matebová před sebe nikoho nepustily (celkově doběhly jako 30. a 39.), ovšem ani v téhle kategorii nebyla nouze o překvapení. Novou mistryní republiky se totiž stala 22letá Tereza Hrochová z AK Škoda Plzeň (celkově 43.), k čemuž jí dopomohl i fakt, že veteránka Petra Kamínková, obhájkyně zlata, letos „vinaře“ nedokončila.

Hrochová časem 1:16:12 hodiny předčila mimo jiné vítězku z let 2012 a 2014 Petru Pastorovou (Maraton klub Seitl Ostrava), ve finiši druhou, nebo další zkušenou vytrvalkyni Ivanu Sekyrovou (AK Sokolov, čtyřnásobná šampionka). Pro organizátory to byl šok. „Za co závodí?“ ptal se dokonce moderátor Rýdlo po jejím doběhu kolegů z pořadatelského týmu.

Mladá běžkyně při předávání cenných kovů a pohárů slzela štěstím. „Moc děkuju všem, byla tu krásná atmosféra, hrozně se mi to líbilo,“ řekla Hrochová. „Běžela jsem tak, jak mi řekl můj trenér. To znamená s holkami vpředu, dokud to půjde, a pak uvidím,“ líčila cestu k výhře.

Sekyrová nakonec v ženách byla až pátá, mezi ni a Pastorovou se vklínily ještě Hana Homolková z TJ Nové Město na Moravě, která tak uzmula bronz, a Adéla Stránská z českotřebovského Iscarexu.