Časy v Keni ukazovaly životní formu, jen chyběl závod, lituje Homoláč

Neděle 3. května 2020.

K tomuto datu Homoláč letos upíral největší pozornost. V tento den chtěl na Pražském maratonu zdolat kvalifikační limit na olympijské hry do Tokia.

Ovšem nejen tuzemské klání, ale také obří akce v Japonsku se v původním termínu neuskuteční. Ulicemi českého hlavního města se nově poběží 11. října, svátek pod pěti kruhy se uskuteční až v létě příštího roku.

„Odložení olympiády mi jako maratonci možná trošku pomohlo, ale věřím, že i letos bych byl skvěle připraven na pokus o limit. Uvidíme, jak se celá situace vyvine,“ říká Homoláč v rozhovoru pro svazový web.

Za přípravou směřovanou k útoku na letenku do Tokia vyrazil na začátku roku do Keni, kde soustředění absolvoval už posedmé. „V podstatě to už je takový můj druhý domov. Loni jsem tam strávil dohromady téměř půl roku,“ popisuje český reprezentant.

A letošní dvouměsíční pobyt v Itenu se mu vydařil, navzdory propukající pandemii koronaviru zvládl Homoláč odtrénovat podle plánu.

„Celé soustředění jsem absolvoval naprosto bez problémů. Splnil jsem vše naplánované a časy ukazovaly na životní formu. Jen chyběl závod, kde bych to potvrdil,“ lituje. „Ovšem forma je a zase bude, takže se z toho nehroutím.“

A jak v Keni vnímali zdravotnickou krizi v souvislosti s nemocí covid-19?



„První zaznamenaný případ tam byl až v polovině března, do té doby se o tom jen mluvilo. Ale když jsme běželi kolem dětí, tak křičely „Corona, Corona“, někteří dospělí lidé si zakrývali ústa a otáčeli se. To už začalo být trošku nepříjemné,“ vypráví Homoláč.

Vážnější komplikace se tak objevily až při organizování návratu do vlasti. „Osobně jsem ještě chtěl vydržet v Keni o několik dní déle, podle toho, jak se bude situace dál vyvíjet. Kluci ale navrhli, že by se rádi vrátili co nejdříve domů. Rušilo se hodně letů. Naštěstí nám šla přebookovat letenka. Bylo to hodně narychlo. Během pár hodin jsme se sbalili a druhý den odletěli. Asi bychom to zvládli i v původním termínu, ale bylo by to nejspíš dost nervózní a problematičtější,“ líčí Homoláč.

I doma se mu daří fungovat ve standardním a náročném tréninkovém režimu. Bydlí ve vesnici, kde má v okolí k dispozici rozmanitý přírodní terén. „Stále pokračuji ve vysokém objemu, kdy naběhám 180-200 kilometrů týdně. Třikrát za týden běhám tempové tréninky od těch patnáctkových až po maratonské, které postupně prodlužujeme a zkvalitňujeme. Takto se budu udržovat celý duben a květen,“ plánuje.

Při dobré konstelaci Homoláč doufá, že by natrénované kilometry mohl přenést do ostrých klání ve druhé polovině června. „To bych mohl kvalitně vyběhnout téměř na jakoukoliv trať,“ hlásí.

„A pokud to bude vypadat, že až do podzimu závody nebudou, dám si týden až deset dní volno a začnu novou přípravu směrem k podzimu,“ má připravenou záložní variantu.