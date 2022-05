Vzor pro malé holčičky, hrdost Portorika. Camachová-Quinnová, hvězda Tretry

„Ni De Aquí Ni De Allá“, tedy „Ani odtud, ani odtud“.

Tak nějak by se dala přeložit asi nejčastější odpověď mnoha Američanů latinskoamerického původu na otázku, odkud jsou, odkud pochází.

Dualita je pro tuto komunitu něco jako součást jejich identity. Necítí se jako stoprocentní Američané, ani jako stoprocentní Hispánci.

Spíš něco mezi tím. Cítí se tak i Jasmine Camachová-Quinnová, létající Portoričanka nad překážkami.

„Myslím, že tahle věta přesně vystihuje, jak se většina z nás cítí. A díky ní i lidé jako já, kteří se narodili ve Státech, dokážou přijmout sami sebe a nemusí být ze svého původu zmatení,“ říká. „Když jsem byla menší, často jsem nevěděla, kdo vlastně jsem. Jsem Američanka? Nebo Portoričanka? Teď jsem pyšná na to, že jsem obojí, a tohle se snažím předávat dál.“

Už kdysi se tato rodilá Američanka rozhodla reprezentovat ostrov v Karibském moři. U dost lidí tím vyvolala vlnu nevole. Nechápali, proč reprezentuje zemi své maminky, a ne tu, ve které se sama narodila.

„Ale pro mě to znamenalo všechno, díky tomu jsem na sebe hrdá. A pokud znáte nějakého Portoričana, víte, že je to hrdý člověk. Spoustě lidem na Portoriku dávám příklad, chtějí být jako já. To je důležité,“ má jasno.

Kdo by nechtěl. Vždyť Camachová-Quinnová se vloni v létě stala teprve druhou reprezentantkou země a první atletkou se zlatou olympijskou medailí.

Vůbec pochází ze sportovní rodiny.

Tatínek James i maminka Maria Milagros dělali atletiku na univerzitě v Jižní Karolíně, kde se taky seznámili. Táta běhal nad překážkami, maminka zase závodila na sprinterských tratích a skákala do dálky.

O sedm let starší bratr Robert Quinn zase odmala běhal za míčem, až se dostal do NFL, kde momentálně hraje za Chicago Bears.

„I proto jsem nikdy nepochybovala o tom, že bych mohla být profesionální sportovkyní. Vždycky mě to lákalo a já prostě věděla, že jednou budu atletka,“ líčila.

Vzhledem k historii rodičů lepší předpoklady pro atletiku vlastně ani mít nemohla.

Nejprve začínala se sprintem, až v osmé třídě si poprvé vyzkoušela překážky a naprosto ji učarovaly.

„Hned mi dávaly největší smysl. Když jsem vyrůstala, vždycky mě to táhlo k velkým sportovcům. Nezáleželo na tom, v jakém sportu, ale jen vidět je mě zasáhlo. Vzhlížela jsem k nim a chtěla být jako oni. A v překážkách mi přišlo, že mám největší šanci,“ řekla.

A tak v Jižní Karolíně vyrůstala ve výbornou atletku a u toho dokázala vystudovat bakaláře na univerzitě v Kentucky v oboru Rozvoj a vedení komunity.

Jasmine Camacho-Quinn 🇵🇷(12.32s at 100m/h) 7th all-time



🥇x2 NCAA Champion (2016-2018)



▪️In Rio 2016, after performing 12.70 in the prelim, she had a fall that took her away from the final.



▪️In #Tokyo2020 she could become the 2nd Olympic medalist in athletics for 🇵🇷. pic.twitter.com/w7mw1oueji