V neděli v Madridu také bez problémů opanovala svou disciplínu na evropském šampionátu družstev, ale stále říká: „Je pro mě těžké soutěžit, když na ukrajinské civilisty padají rakety.“

Je inspirací pro spoustu lidí. Nejen doma na Ukrajině, ale rovněž ve světě. „Neuvěřitelná osobnost. Měla jsem tu čest s ní strávit týden, když jsme letěly na závody do Japonska. Je to skvělý člověk, a především famózní sportovkyně. Snažila jsem se od ní okoukat co nejvíc věcí. Všechny ještě musíme hodně zapracovat na tom, abychom se jí aspoň přiblížily,“ říká pro iDNES Premium česká výškařka Michaela Hrubá.

Zároveň taky dodává: „Jen si trochu drží od ostatních výškařek odstup.“