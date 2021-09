Bába přidal do sbírky další medaili. Bronz z mistrovství Evropy 2014

Bába, který ukončil kariéru před třemi roky, obdržel medaili během mistrovství republiky družstev v Břeclavi od šéfa české atletiky Libora Varhaníka.

„Zadostiučinění to trošku je, ale v tuhle dobu už z to žádné emoce moc nejsou. Ty by člověk prožíval tam na stupních vítězů. Je to už trochu zvláštní, když už tři roky nezávodím a věnuji se trenéřině. Za medaili jsem rád, ale už to nikdy nebude jako tam,“ uvedl Bába na ploše břeclavského stadionu.

„Ivan Uchov se bohužel provinil. Koukám, že ta medaile asi není jeho, je úplně nová. Asi si ji nechám,“ řekl se smíchem. „Cením si jí,“ ujistil vzápětí.

Jaroslav Bába (vlevo) a Ivan Uchov

Uchov, který přišel kvůli dopingu i o olympijské zlato z Londýna 2012, před sedmi lety v Curychu odsunul Bábu na čtvrté místo jen díky lepšímu zápisu. Oba skočili napoprvé 230 centimetrů.

Sedmatřicetiletý Bába se nyní dočkal pátého cenného kovu z velké seniorské akce. Ve sbírce má i bronzové medaile z olympijských her 2004 a halového mistrovství světa v témže roce, navíc získal stříbro a bronz na evropských halových šampionátech v letech 2011 a 2013.