Jakápak sláva! Dostala jsem jen kilo pomerančů navíc, vzpomíná Kratochvílová

Atletka Jarmila Kratochvílová má za sebou výjimečnou kariéru, doma i ve světě ji svého času znali snad všichni. Jenže jak s úsměvem vzpomíná, tehdejší sláva se promítla jen do dvojité dávky nedostatkových pomerančů od místní zelinářky. Narodila se v Golčově Jeníkově a Vysočině zůstala věrná celých 75 let. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Ivana Karásková
  20:00
Má za sebou výjimečnou kariéru, doma i ve světě ji svého času znali snad všichni. Jenže jak Jarmila Kratochvílová s úsměvem vzpomíná, tehdejší sláva se promítla jen do dvojité dávky nedostatkových pomerančů od místní zelinářky. Narodila se v Golčově Jeníkově a Vysočině zůstala věrná celých 75 let.

Můžeme u příležitosti vašeho jubilea trošku zavzpomínat? Jak se stalo, že se děvče z malého města vyhoupne na špici světových atletických žebříčků?
Spíš shodou náhod, protože v dětství jsem na sportovní dráhu absolutně nepomyslela. Jako malá jsem si hrozně přála být listonoškou nebo učitelkou v mateřské škole. A tahle přání mi vydržela docela dlouho.

Nepřišlo vám divné, že v běhu hravě předbíháte i kluky?
Ani ne. Pocházím z nesportovní rodiny, maminka pracovala v JZD a tatínek byl policista. I když sledoval fotbal a hokej, ničemu se aktivně nevěnoval. Vyrůstala jsem v Golčově Jeníkově se dvěma sestrami a bydlela s námi ještě sestřenice. Já byla prostřední. Všechny tři jsme se narodily doma jen za přítomnosti porodní báby. Tak to dřív chodilo. Strejda byl zemědělec a já mu často pomáhala na poli. Jednotila se řepa, sbíraly se brambory nebo sušilo seno. Sestry směřovaly spíš do kuchyně, jedna se vyučila dámskou krejčovou a druhá pracovala v textilní továrničce. Zato já měla sílu a bavila mě fyzická práce venku.

Životosprávu nikdo moc neřešil. Strejda měl dvě prasata, takže jsme mívali zabijačky a doma se jídlo dělalo na sádle. Nějakou ovesnou kaši bych do pusy nevzala ani dnes.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Fandění hokejistkám, bruslení i focení s maskoty. Začal olympijský festival

Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival. (5. února 2026)

Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival. Návštěvníci si na něm vyzkouší zimní sporty, budou fandit u velkoplošných obrazovek českým reprezentantům a poslechnou si koncerty známých...

5. února 2026  18:58,  aktualizováno  20:34

Prohra s USA nic neznamená, odehrály jsme skvělý zápas, říkají české hokejistky

Andrea Trnková posílá k ledu Alex Carpenterovou.

Od našeho zpravodaje v Itálii České hokejistky sice ve čtvrtek prohrály s favoritkami na zlato ze Spojených států jasně 1:5, ale na prvním olympijském zápase v Miláně našly i pozitiva. „Prohra nic neznamená,“ řekla útočnice...

5. února 2026  20:28

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

5. února 2026  20:09

Jakápak sláva! Dostala jsem jen kilo pomerančů navíc, vzpomíná Kratochvílová

Premium
Atletka Jarmila Kratochvílová má za sebou výjimečnou kariéru, doma i ve světě...

Má za sebou výjimečnou kariéru, doma i ve světě ji svého času znali snad všichni. Jenže jak Jarmila Kratochvílová s úsměvem vzpomíná, tehdejší sláva se promítla jen do dvojité dávky nedostatkových...

5. února 2026

Dva čtvrtfinálové konce. V Ostravě vypadly Bartůňková i Linda Fruhvirtová

Linda Fruhvirtová podává ve čtvrtfinále Ostrava Open..

Tenisový turnaj v Ostravě vyvrcholí bez české účasti poté, co ve čtvrtfinále vypadly i poslední domácí naděje Linda Fruhvirtová a Nikola Bartůňková. Fruhvirtová prohrála s Britkou Katie Boulterovou...

5. února 2026  18:27,  aktualizováno  19:49

Třetí místo Vackovi nepomůže. Časovka se do pořadí Kolem Valencie nezapočítá

Mathias Vacek v cíli 10. etapy Gira.

Český cyklista Mathias Vacek obsadil v závodu Kolem Valencie třetí místo v časovce. Už předem ale bylo rozhodnuto, že se výsledky druhé etapy nebudou kvůli silným poryvům větru započítávat do...

5. února 2026  18:10,  aktualizováno  19:46

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 se kvapem blíží a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni najdete v našem...

5. února 2026  12:08,  aktualizováno  19:31

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

5. února 2026  19:20

Česko - USA 1:5. Porážka na úvod her, hokejistky marně vzdorovaly favoritkám

Po trefě americké kapitánky Hilary Knightová končí v české brance i Klára...

Překvapení se nekonalo. České hokejistky na úvod olympijského turnaje prohrály s hlavními adeptkami na zlato. Američankám po snaživém výkonu podlehly 1:5, o jedinou branku se postarala Barbora...

5. února 2026  19:17

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

5. února 2026  19:09

Vzhůru do Milána! Rulík hokejisty na zahájení pustí: Nechceme jim to zakazovat

Evropská část hokejové reprezentace před odletem do dějiště olympijských her.

Evropská část výpravy českých hokejistů odletěla z pražských Kbel do Milána, kde bude národní tým bojovat o první olympijskou medaili po 20 letech. Realizační tým kouče Radima Rulíka a dvanáctku...

5. února 2026  18:56

Zabystřan si ve druhém tréninku polepšil, trati olympijského sjezdu vládli domácí

Jan Zabystřan v tréninku na olympijský sjezd.

Český lyžař Jan Zabystřan zajel ve druhém tréninku sjezdu na zimních olympijských hrách dvacátý čas. Na sjezdovce Stelvio v Bormiu ve čtvrtek ztratil 2,32 sekundy na nejrychlejšího Mattiu Casseho a...

5. února 2026  13:51,  aktualizováno  18:55

