Můžeme u příležitosti vašeho jubilea trošku zavzpomínat? Jak se stalo, že se děvče z malého města vyhoupne na špici světových atletických žebříčků?
Spíš shodou náhod, protože v dětství jsem na sportovní dráhu absolutně nepomyslela. Jako malá jsem si hrozně přála být listonoškou nebo učitelkou v mateřské škole. A tahle přání mi vydržela docela dlouho.
Nepřišlo vám divné, že v běhu hravě předbíháte i kluky?
Ani ne. Pocházím z nesportovní rodiny, maminka pracovala v JZD a tatínek byl policista. I když sledoval fotbal a hokej, ničemu se aktivně nevěnoval. Vyrůstala jsem v Golčově Jeníkově se dvěma sestrami a bydlela s námi ještě sestřenice. Já byla prostřední. Všechny tři jsme se narodily doma jen za přítomnosti porodní báby. Tak to dřív chodilo. Strejda byl zemědělec a já mu často pomáhala na poli. Jednotila se řepa, sbíraly se brambory nebo sušilo seno. Sestry směřovaly spíš do kuchyně, jedna se vyučila dámskou krejčovou a druhá pracovala v textilní továrničce. Zato já měla sílu a bavila mě fyzická práce venku.
Životosprávu nikdo moc neřešil. Strejda měl dvě prasata, takže jsme mívali zabijačky a doma se jídlo dělalo na sádle. Nějakou ovesnou kaši bych do pusy nevzala ani dnes.