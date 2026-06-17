Veteránský rekord? Nechce se mi trénovat. Železný na Tretře oslavil šedesátku

Na velká gesta si moc nepotrpí, organizátoři Zlaté tretry si pro něj však nachystali pár překvapení. Nejprve na pódiu před hlavní tribunou přebral od gratulantů dárky, mezi kterými byly samozřejmě i oštěpy, potom si udělal čestné kolečko kolem tribun.
Ale ne jen tak ledajaké, dráhu si projel v autě, stejně jako chvíli před ním největší hvězda letošního mítinku Noah Lyles.
„Bylo to úžasné. Jsem rád, že jsem mohl takhle pozdravit diváky, byli strašně moc fajn. Tak se mi vrátily vlastní závody,“ popisoval trojnásobný olympijský vítěz a světový rekordman Železný o chvíli později v mixzóně.
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Co jste si říkal, když jste se dozvěděl, že letošní Tretra bude zrovna 16. června, tedy na vaše narozeniny?
Nejdřív jsem si pomyslel – jasně, proč ne. Protože 16. červen je dobrý, hodně dětí už má uzavřenou školu. Už dřív jsem říkal, že máme mít pozdější termín, protože máme větší šanci, že přijdou rodiny s dětmi. A až později mi docvaklo, že to vychází na mé narozeniny. Ale už se to řeklo veřejně, tak se to nedalo vzít zpátky. Jinak bych řekl, že 17 taky není špatné číslo.
Věděl jste, jak bude oslava na stadionu vypadat?
Ne. Ani jsem to nechtěl vědět, protože pak bych nad tím přemýšlel a začal bych třeba říkat, ať něco nedělají. Já chápu, že diváci mají nejradši, když je závod hned rozjetý, vy samozřejmě víte, že musíte udělat zahájení s určitými lidmi tak, aby se co nejmíň natahovalo. Tak snad to nebylo o tolik delší.
Byl jste dojatý?
Mně ta šedesátka nepřipadá jako strašně významné číslo, i když je. Významnější je 18 let, protože je to dospělost, plnoletost, mladí si mohou dát nějaký alkohol, i když to samozřejmě nedoporučuju. Těch 60 let je takových, že jak medicína pokročila dál, tak lidi na tom bývají hodně dobře a ještě můžou dělat spoustu věcí, co je baví. Myslím, že osmdesátka už je taková zlomová, to je fakt významný věk. Táta má 88 roků a jezdí na kole, relativně nic ho nebolí, kromě toho, že spadnul z kola, že ho srazilo auto. Ale dostal se z toho během tří týdnů.
Ve videu, které se na stadionu přehrávalo, vám popřálo spoustu lidí. Kdo vás potěšil nejvíce?
Steve Backley, to jsem byl moc rád. Tak dva roky jsem ho neviděl. My jsme spolu soupeřili, ale byli jsme kamarádi. A nebylo to takové, jak se ve sportu říká: Všichni se máme rádi. Tak to nefunguje, není to pravidlo. Ale my jsme byli kamarádi, jezdili jsme spolu na různé akce, na soustředění, užívali jsme si to. Byl to jediný borec, u kterého mi bylo líto, že jsem ho porazil na své poslední olympiádě.
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Dostal jste oštěpy, víte, co s nimi budete dělat?
No, nevím. Já jsem si říkal, že asi budu muset začít házet. Ale to už nejsou oštěpy pro mě, protože jsou dlouhé. Já bych musel házet už šestistovkou. Kdybych chtěl hodit veteránský světový rekord, tak bych musel čtyři týdny trénovat. A to se mi teď nechce.
Mohou se fanoušci těšit na to, že jednou bude házet i váš syn?
Nevím, jestli bych mu to úplně přál. Co bych mu přál, je, aby sportoval, k tomu ho vedeme. Dokonce běžel na Dukle takové malé závody, musím se pochlubit, že vyhrál, ale nejlepší na tom bylo, že startoval v první dráze a do cíle doběhl ve čtvrté (smích). To mě na dětském sportu baví, ta euforie, radost. Doporučoval bych všem rodičům, aby neblbli, aby se děti bavily a třeba z nich jednou něco bude. Ale hlavně, ať je to baví a rodiče také.
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Hrajete s dcerou Katkou tenis?
Dlouho jsem nehrál, před rokem jsem měl trochu problémy s kolenem. Proto jsem prohlásil, že olympiádou u mě vrcholový sport končí. Věřím, že to vydržím ve zdraví, a pak budu moct dělat ty věci jako volejbal, tenis, golf nebo se jet někam podívat na mistrovství světa v hokeji, na fotbal.
Zlatou tretru vedete už 17 let, jak se změnila?
Strašně moc. Přijíždíte sem a vidíte ten stadion, to zázemí, všechno šlo nahoru. Jediné, co se nezměnilo, jsou diváci. Ti jsou furt stejní, pořád rozumějí atletice. Jinak jsme skočili z takové té šedivé zóny, ve které Ostravsko bylo, do nádherného a slunečného. Tak bych to asi přirovnal, že je úroveň úplně někde jinde.
Světový rekord jste hodil ve vítkovickém dresu, i proto máte k Ostravě tak vřelý vztah?
Někde jsem něco četl a vypadlo to na mě. Nejsem statistik. Ale mě to tady vždycky bavilo, vždycky chcete závodit doma, protože lidi vám fandí, přejí vám to. A to je výjimečné. Je škoda, že jsme neměli stadion, aby nám sem dali mistrovství Evropy. To už nikdy nezažiju, ale bylo by to fajn.