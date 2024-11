Proč chce Železný vést Inda místo Vadlejcha? Je pro něj ohromnou výzvou

A ještě jedna zásadní informace: „Chci vést svoji skupinu už pouze dva roky,“ oznámil Železný.

Tedy jen do 60. narozenin.

Na české sportovní scéně vyvolala senzační zpráva o rozchodu s Vadlejchem i reminiscence na listopad roku 2014.

Také tehdy dlouho jen zainteresovaní věděli, že se Železný na podzim dohodl na ukončení spolupráce s Barborou Špotákovou, kterou přivedl k olympijskému i světovému zlatu. Existovala mezi nimi (a svazem) úmluva: Nebudou rozchod ventilovat před vyhlášením Atleta roku, aby takovým oznámením nezastínili galavečer. Až po něm vyšli s pravdou na veřejnost.

Stejný scénář platil letos. Ještě v sobotu Vadlejch na Atletovi roku novinářům ani náznakem nedal najevo, o čem už bylo rozhodnuto.

V listopadu 2014 po zveřejnění zprávy o rozchodu se Špotákovou Železný oznámil: „Pod přípravu, kterou nemám stoprocentně pod kontrolou, se nemohu podepsat.“ Pak si oba vypnuli mobily. Ani jeden to nechtěl dál rozebírat.

Totéž se děje nyní. Rozhovory do médií? Ne, žádné nebudou.

Samozřejmě, v příčinách těchto příběhů nalezneme odlišnosti. Ovšem pokud je zobecníme, jsou si opět podobné. V obou případech na sebe narazily názory dvou výrazných osobností.

Níradž Čopra

Špotáková toužila být víc s rodinou a připravovat se hlavně sama. Nemínila trávit čas na dlouhém zimním kempu skupiny v Africe. A přišla s tím za trenérem.

Ten odvětil: O. K., ale pak já nemohu tvrdit, že jsem tvůj trenér.

Tak dobře, reagovala ona.

V aktuální kauze se pro změnu domino událostí spustilo, když Čopra, aktuální mistr světa, olympijský vítěz z Tokia 2021 a stříbrný z Paříže 2024, v říjnu Železného oslovil: Nechtěl byste mě trénovat?

Železný chtěl. Navrch se domníval, že i Vadlejchovi by taková rivalita ve skupině mohla pomoci.

Vadlejch podle dostupných indicií zareagoval: Já s mým konkurentem trénovat nebudu.

Železný nicméně namítl: Ale já ho trénovat chci.

Stejně jako v případě Špotákové není jejich následná odluka černobílá, není o dobru a zlu. Kouč pokaždé trval na určitých věcech a Špotáková/Vadlejch je odmítali.

Odchody sportovců od trenérů, kteří je předtím přivedli k ohromujícím úspěchům, nejsou ničím nepředstavitelným. Zvlášť pokud mezi nimi chemie přestane fungovat.

Jakub Vadlejch a trenér Jan Železný

Železný se v roce 2018 rozešel i s Vítězslavem Veselým, kterého přivedl k titulům mistra světa a Evropy a olympijskému bronzu.

Loni na podzim opustila jeho skupinu též Nikola Ogrodníková. „Bylo to trenérovo rozhodnutí,“ tvrdila. Roli sehrálo, že chtěla být co nejvíce se svým partnerem Petrem Vránou, hokejistou Třince, jenž v roce 2021 ovdověl a s nímž se stará o jeho syna Lea. Také v tomto případě nenaplňovala trenérovy představy o ideálním tréninku.

Železný toho jako závodník i kouč udělal pro českou atletiku tolik, že by mu teď nikdo neměl vyčítat, že dal Indovi přednost před Čechem. Byť se takoví určitě najdou.

A proč mu dal přednost?

Podle náznaků právě i proto, že chce být trenérem už jen dva roky. V Čoprovi vidí až neskutečný potenciál. Spatřuje v něm patrně nejlepšího svěřence, jakého kdy měl. Kohosi, kdo by mohl hodit oštěpem až k magické stovce, za jeho vlastní světový rekord. Vést jej považuje za ohromnou výzvu. Jak řekl jeden z jeho blízkých: „Rád by se jako kouč loučil něčím, co bude pecka.“

Oštěpař Níradž Čopra z Indie

Ind k němu vzhlíží. Při květnové návštěvě Zlaté tretry Čopra líčil, jak už jako malý kluk hltal na YouTube videa s Železného závody. „Obdivoval jsem a vlastně pořád obdivuju jeho techniku,“ vykládal.

Nakolik by Vadlejchovi prospěla příprava vedle Čopry, se nedozvíme. V nejbližším období míní spolupracovat s bývalým oštěpařem Miroslavem Guzdekem. „Motivace mám na rozdávání,“ ujistil.

Špotáková i po opuštění Železného dokázala získat světový titul v Londýně 2017. Po jejím boku tam stál kouč Rudolf Černý, který však byl více organizátorem než tvůrcem samotné přípravy.

Obdobné to může být s Vadlejchem. O oštěpařích, s nimiž se rozešel, Železný podotkl: „Oni i pak stejně trénují podle mých plánů.“