V Ostravě se v pátek představí také slovenský sprinter Volko

Vítkovický stadion v rámci projektu Spolu na startu hostí další ze závodů, kterými Český atletický svaz v pondělí rozjel pokoronavirovou sezonu.



Mezi startujícími bude i český rekordman na 100 metrů Zdeněk Stromšík z SSK Vítkovice. Jeho největším soupeřem bude Martin Tuček, který se věnuje čtvrtce překážek. „Oba poběží tři sta metrů,“ upozornil ředitel mítinku Oldřich Zvolánek. „Ostatně nestandardních disciplín bude v programu více.“

Mimo jiné halová šedesátka, ale i běhy mužů a žen na 150, 300 a 500 metrů. A nejen Stromšík poběží jinou než svou obvyklou disciplínu. Reprezentantka Lada Vondrová, česká jednička na 400 metrů, plánuje 300 a 500 metrů. Třístovku běžela už v pondělí v Kladně, kde měla čas 37,22 vteřiny, což je její osobní rekord.

V Ostravě se představí i mistryně světa do 17 let z roku 2017 na 400 metrů Barbora Malíková ze Sokola Opava. Bude to pro ni první letošní závod, a to na 800 metrů.

Favoritem běhu na 3 000 metrů je vítkovický vytrvalec Jakub Zemaník, který změří síly mimo jiné s Markem Chrascinou a Davidem Follerem. Ve výšce mužů nastoupí domácí Marek Bahník.

Dnešní mítink začne ve 14.30 závody juniorských a dorosteneckých kategorií, muži a ženy startují v 15.00 tyčí.

Pro fanoušky, jichž ale nesmí být více než tři sta, pořadatelé otevřou hlavní tribunu.