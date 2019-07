Za pár dní z toho budu odvařený, ví Veleba po vyrovnání rekordu

Veleba přitom do vrcholu pátečního programu brněnského mistrovství nevstoupil ideálně. Přední příčky okupovali jiní, čelo obsadil spolufavorit Stromšík.

„Do poloviny se mi nedařilo, až jsem se obával, že jsem skoro bez šance,“ popsal Veleba. „Snažil jsem se zachovat chladnou hlavu. Počkal jsem, až to ostatní začnou kazit a ke konci se mi už běželo skvěle, když jsem viděl, že Zdeňka dotahuju. Jen jsem si nebyl jistý, jestli ho stihnu předběhnout.“

ZPRAVODAJSTVÍ z pátečního programu atletického MČR

Stihl, byť velmi těsně. Stromšíka odsunul na druhé místo o jedinou setinu. Výkonem 10,16 zaběhl stejný čas jako dosavadní národní rekordman, kterým byl Stromšík. Oba borci se tedy dělí o primát nejrychlejšího Čecha. „Jsem z toho tak zaskočený, že to zatím moc neprožívám, ale za pár dní z toho budu úplně odvařený,“ hlásil nadšený sprinter Dukly Praha.

Vyrovnat rekord mu povedlo už o necelé dvě hodiny dříve, v rozběhu ale jeho čas poznamenal silný vítr. „Sice jsem měl vítr těsně nad dva metry za sekundu, i tak mě to ale velmi povzbudilo. Stejně jako předchozí trénink, díky kterému jsem tušil, že by to mohlo být dobré,“ prozradil 32letý atlet.

Jeho motivace uspět na letošním šampionátu a získat pátý titul byla o to větší, že se v Brně narodil, má tu rodinu a kamarády. A přestože nyní trénuje v Praze, touha vytáhnout se v místě, kde s atletikou začínal, byla veliká.

„Říkal jsem si, že tu jiný šampionát nejspíš nezažiju, takže jsem chtěl strašně moc vyhrát. Možná až příliš, proto se mi třeba tolik nepovedl start. Ale dopadlo to skvěle, před sezonou jsem si dal za cíl dostat se pod 10,40, což se mi docela povedlo,“ radoval se.

Dalším faktorem, který mu dopomohl k prvenství byla kvalitní konkurence, která se na startu sešla. „Věděl jsem, že Zdeněk Stromšík je na tom poslední tři roky dobře. Ale nečekal jsem, že se až takto vyburcuje, protože jsem ho letos už párkrát porazil a měl docela nabitý program. Mile mě překvapil, že běžel takto dobře. O to je to hezčí mistrovství, je to reklama pro lidi, kteří vidí, že i my Češi můžeme běhat takhle rychle,“ poznamenal Veleba.

Díky skvělému času na brněnském oválu se na šest setin přiblížil limitu na letošní mistrovství světa v Dauhá. Přesto tato meta visí stále vysoko. „Přál bych si limit splnit, ale člověk musí chytit dobrý vítr, dobrý den, dobrou formu, dobrý povrch. Bylo by to krásné, ale musím být spíš realista. Byl by to už těžký nadstandard. Jsem spokojený, jak to mám,“ poznamenal smírně.