Jak Veleba porazil mistra Evropy. Málokdy překvapím sám sebe, smál se

Hodně solidní čas. Zůstal jste jen pět setin od svého vlastního národního rekordu.

Těší mě to maximálně. Přiznám se, že málokdy překvapím sám sebe. Podle tréninků jsem věděl, že mám v poslední době formu, ale měl jsem nějaký zdravotní problém. Pořád jsem se na tréninku bál běhat rychle. Když jsem viděl Jonnyho (Jána Volka) vedle sebe někde na šedesátce, tak jsem si myslel, že mi uteče, což je standard poslední doby. Mile mě překvapilo, že to bylo naopak, jsem úplně zaskočený.

Aktuálně vedete evropské tabulky.

To není tak těžké vést, když moc států nezávodilo. Ale samozřejmě, ten výkon je na české poměry pěkný.

Zvlášť v sezoně, která je taková nijaká.

Ten průběh sezony nebyl vlastně žádný, chtěl jsem začít už minulý týden na Kladně, ale to jsem kvůli lehkému svalovému zranění nemohl. Na trénincích ale všechno nasvědčovalo tomu, že bych mohl běžet dobře. Spíš jsem přemýšlel nad dvoustovkou, že by mohla být dobrá, u stovky jsem netušil, že to bude až takhle dobrý, kór v tomhle počasí, to jsem nečekal ani omylem.

Alespoň vám nepršelo.

To ne, ale na sprint je ideální, aby bylo aspoň pětadvacet stupňů. Vítr do zad (0,8) taky nebyl maximální, jaký mohl být. Mohly by být i lepší podmínky.

Upravoval jste kvůli koronaviru nějak váš trénink?

Sezonu jsem nijak neupravoval. Poslední roky je to pořád stejné, chtěl jsem na to navázat. Tušil jsem, že tenhle rok budu mít od začátku docela dobrý - tím, že sezona začala později. Ale že až takhle, to jsem nečekal, takže bomba.

Letos vám bude už 34 let. Pomalu navazujete čtyřicátníka Kima Collinse.

On na rozdíl ode mě tohle zvládal ještě ve čtyřiceti, což si troufám říct, že asi nezvládnu. Ale je pravda, že už ho doháním.

Pomáhá, že vám mladší sprinteři šlapou na paty?

Určitě se na mých výkonech podepisují. Kdyby mi nešlapali na paty, už bych dávno nezávodil. Záles (Dominik Záleský), Vojta Kolarčík, Matyáš Koška, máme mladé nadějné kluky do 22 let.

Co vy a další závodní plány?

Teď bych nejradši závodil všude, naštěstí nějaké závody jsou. Můj úkol je vydržet zdravý, ještě k tomu mám nějaké školní povinnosti. Sedmnáctého června nás tady čekají závody na Julisce, jsou nějaké extraligy, potom se soustředíme na srpen, kdy je mistrovství republiky, potažmo na září a Zlatou tretru.