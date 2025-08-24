Deset tisíc lajků a poběžím. Jak Velebu vyhecovali, aby pomohl k titulu

Stanislav Kučera
  11:01
Konverzace zveřejněná na instagramovém profilu atletické Dukly Praha obsahovala jednoduchou otázku: „Za kolik lajků půjdeš s náma v Jablonci štafetu?“ A Jan Veleba, spoludržitel českého rekordu ve sprintu na sto metrů, odepsal: „10 000 lajků a 1. úsek. A cinkne zlato.“ Výzva se nakonec naplnila, jak co se týče počtu srdíček, tak celkového umístění na mistrovství republiky.
Jan Veleba ovládl mužskou kategorii sprintu na 100 metrů na mistrovství České...

Jan Veleba ovládl mužskou kategorii sprintu na 100 metrů na mistrovství České republiky v atletice. | foto: Petr Lundák, MAFRA

Vítězná překážkářka Helena Jiranová v cíli mistrovství republiky v Jablonci
Překážkářka Helena Jiranová vítězí na mistrovství republiky v Jablonci.
Trojskokanka Linda Suchá na mistrovství republiky v Jablonci
Trojskokanka Linda Suchá na mistrovství republiky v Jablonci
„Říkal jsem si, že nemůžu běžet, tak napíšu nějaký nesmysl,“ líčil 38letý Veleba, jak k hecovačce nejprve přistupoval.

Jenže příspěvek nakonec požadovaný počet lajků nasbíral, přestože se na Instagramu objevil teprve před pár dny.

„Koukal jsem, kolik lajků lidi dávají, a říkal jsem si: To je vesmír. Asi jsem měl dát víc,“ usmíval se.

Než vzápětí dodal: „Ale neměl, dopadlo to dobře.“

Na mistrovství republiky v Jablonci totiž v sobotu večer pomohl štafetě Dukly k prvenství v závodě na 4x100 metrů, postavil se na první úsek.

„Jsem rok pryč ze závodního režimu a hrozně jsem se těšil,“ připomněl, že původně se s kariérou rozloučil na loňském domácím šampionátu ve Zlíně. Ale v Jablonci ukázal, že se pořád udržuje ve formě.

„Počasí nebylo nic moc, ale ani jsem to nevnímal a závod jsem si užil,“ doplnil k chladnému a deštivému počasí, které v sobotu na Jablonec udeřilo. „Zlato je spíš zásluha kluků, já tam byl do počtu, ale je to super.“

Tyčkařka Švábíková si pro titul dojela z Bruselu. Blýskla se trojskokanka Suchá

Titul získal v partě se svými svěřenci Matyášem Koškou a Davidem Kolářem, dalšího člena štafety Tomáše Tláskala vede Michal Novák.

A Veleba po závodě prozradil, že svůj návrat původně zamýšlel trochu v jiném stylu.

„Končil jeden můj svěřenec Standa Jíra, tak jsme jako jeho rozlučku chtěli dát štafetu naší skupiny. Jenže on už dva měsíce nemůže trénovat, jak je pracovně vytížený. Tak jsme si říkali, že přibereme Toma Tláskala, který je také z Dukly.“

Veleba se na Jablonec připravoval, ve středu před závodem se na rychlostním tréninku cítil výborně. „Ale jak jsem došel domů, bolelo mě tříslo,“ přiblížil.

Kaudálním obstřikem mu pomohla manželka Karolína, která pracuje jako reprezentační lékařka, jenže finální přípravu Velebovi ještě narušila cesta na Diamantovou ligu do Bruselu, kde byl jako trenér se smíšenou štafetou sprinterů.

„Říkal jsem si, že asi někdo poběží místo mě, ale najednou kluci vymysleli ten Instagram. Sice jsem se původně nemohl ani obout, ale naštěstí se to zlepšovalo.“

A tak si mohl v Jablonci užít zlatou radost.

Deset tisíc lajků a poběžím. Jak Velebu vyhecovali, aby pomohl k titulu

