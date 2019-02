Bronz, osobní rekord... Koulař Touš už myslí na léto

„Paráda. Navíc jsem si vytvořil osobní rekord, takže i to mě opravdu potěšilo. Poslední tréninky i rozhazování před závody však ukazovaly, že bych mohl hodit až někam k sedmnácti a půl metrům,“ míní Touš.

Bylo to však po zranění, takže comeback slušný, ne?

Závodil jsem už jednou v lednu, ale republiku jsem bral jako prostředek k návratu do plného tréninku. Z tohoto pohledu jsem hodně spokojený a už vyhlížím letní sezonu.

Takže pro zimu byla Ostrava konečnou?

Ano. Nedělí pro mě halová sezona skončila s tím, že chci teď pořádně makat a potvrdit umístění z Ostravy i na venkovním šampionátu. A zkusit kouli poslat až k těm sedmnácti a půl.

Co se týká toho zranění: o co vlastně šlo a jak dlouho jste chyběl?

Před loňským mistrovstvím republiky v letní sezoně jsem si na jednom z posledních tréninků přetrhl vazy v kotníku. Nebylo to nijak vážné zranění, nicméně mě to na čtyři měsíce vyřadilo z plnohodnotného trénování. Ztratil jsem celkový cit pro házení a ještě mi chybí dostat do krve několik prvků. Fyzicky se cítím dobře, ale technicky s tím trochu bojuju.