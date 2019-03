Životní sezona a pád. Svalil jsem se jako pytel brambor, smutnil Tesař

„Nestává se mi to úplně často. Spadnu tak jednou za dva roky,“ ohlédl se 28letý čtvrtkař, který dosud prožíval životní halovou sezonu.



Postupně si letos vylepšil osobní maxima na tratích 200, 400 i 800 metrů. Do Skotska přijížděl s nemalými ambicemi: chtěl se probít do sobotního finále. Šance se ale rozplynuly už při pátečním rozběhu.

HME v Glasgow Online reportáž a zpravodajství z úvodní části prvního dne šampionátu

„Cítil jsem velkou šanci. Je to o to smutnější, že v porovnání s předchozími halovými šampionáty forma vypadala skvěle. Takhle ale vše skončilo po 250 metrech,“ líčil Tesař.



Co se při seběhu stalo?

Šlápl jsem někomu na patu, když jsem se tlačil k mantinelu. Nechtěl jsem celé pole obíhat. Nakonec jsem se svalil jako pytel brambor.

Ale první kontakt proběhl už při náběhu do zatáčky, že?

Je to možné. Chtěl jsem se k mantinelu tlačit dřív.

Nešlo tedy závod lépe rozběhnout?

Na rovině jsme vedle sebe běželi čtyři. Letos ale takhle běhám každý závod, daří se mi z páté nebo šesté dráhy sbíhat dolů. Teď to bohužel nevyšlo.

Čtvrtkař Jan Tesař na tréninku před startem HME v Glasgow.

Zatímco Ir Greene závod nedokončil, vy jste se zvedl a za potlesku tribuny doběhl osamocený do cíle.

Nestává se mi to příliš často, abych upadl. Řekl jsem si, že když už jsem na šampionátu, doběhnu. A to i přesto, že je to asi nejhorší čas v českých tabulkách. Alespoň nějaké prvenství mám.

Odnesl jste si nějaká zranění?

Jen sedřeniny. Budu si muset dávat bacha ve sprše, protože se to pak strašně dře o oblečení.