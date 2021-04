Šťovíček pomáhá Drahotové: Vyrozumění o dopingu bych označil za chaotické

Drahotové bylo Antidopingovým výborem ČR sděleno, že 31. července 2018 měla pozitivní nález. Chodkyně vinu rezolutně odmítá.

Jan Šťovíček, expert na sportovní právo

„Mám k dispozici oznámení, že měla pozitivní vzorek moči, ale zároveň je to nadepsáno jakožto pozitivní nález biologického pasu. Což mi nedává smysl, protože biologický pas přece nesleduje moč, ale krev. Proto z toho zatím nejsem moc moudrý,“ říká Šťovíček.

Víte, o jakou zakázanou látku se jedná?

Ne. Nesdělili nám to, což považuji za vysoce nestandardní, a je to podle mě porušení práva na spravedlivý proces, protože jak se má sportovkyně hájit, když neví, co jí našli.

Předpokládám, že jste vznesli dotaz na toto téma.

Přesně tak. Dnes jsme vznesli dotaz a odpověď jsme zatím nedostali žádnou. Přitom je věc, která se standardně sděluje sportovci v oznámení o pozitivním testu, to je zásada.

Anežce Drahotové tedy pouze sdělili, že porušila dopingová pravidla, nic víc?

Dostala vyrozumění od antidopingového výboru, které bych označil minimálně za chaotické. V průvodním e-mailu je napsáno, že se jedná o nesrovnalost v biologickém pasu. A ve vyrozumění se naopak píše, že ve vzorku moči byla odhalena látka ze skupiny S1, což jsou anabolické látky. Jenže tam není konkrétně uvedeno, o jakou látku se jedná. To je právě u této skupiny důležité, protože obsahuje velké množství látek, které jsou velice různorodé z hlediska chemické struktury a biologických účinků. Takže s naší současnou informovaností o povaze látky se mi těžko vyjadřuje, protože pořádně nevíme, o co se jedná.

Ovšem zažádali jste o testování vzorku B...

Ano. A o laboratorní dokumentaci, která k té analýze náleží, včetně přesného sdělení látky a vysvětlení, jakou to má spojitost s biologickým pasem, protože to z oznamujícího přípisu není zjevné.

Jak si vysvětlujete, že jde o skoro tři roky starý případ, který se až nyní otevřel?

Jestliže jde o vzorek moči, tak ty se zmrazují a myslím, že do deseti let je lhůta, kdy se mohou rozmrazit a analyzovat znova. Což je poměrně běžná praxe. Když se vyvine nová testovací metoda, vyberou se některé vzorky, které se potom s časovým odstupem opět analyzují.

K testu došlo nedlouho před mistrovstvím Evropy v Berlíně. Šlo o mimosoutěžní kontrolu?

Ano, je to tak.

MEDAILISTKY ME V BERLÍNĚ. Zleva stříbrná Češka Anežka Drahotová, zlatá Španělka Mária Pérezová a bronzová Italka Antonella Palmisanová.

Mohl mít podle vás výkyv v biologickém pasu souvislost se závěrečnou přípravou na mistrovství Evropy?

Kdybych věděl, o jakou látku se jedná, možná bych k tomu dokázal říci víc, ale při tomto stavu vědomostí se nelze vyjádřit.

Ani Anežka Drahotová vám nesdělila, že v tu dobu například měnili potravinové doplňky?

Zatím takovou informaci nemám. Je to už téměř tři roky, Anežka sama si nejprve musí zrekonstruovat, jak tehdy její příprava probíhala.

Už jste kontaktovali i kouče Pitáka, který tehdy její trénink řídil?

Určitě se s panem trenérem a s dalšími osobami, které by nám mohly nějaké informace přinést, spojíme. Ovšem zatím je to opravdu bezpředmětné, když vlastně nevíme, na co se ptát.

Až budete znát konkrétní látku, čím můžete pozitivní test rozporovat?

Bude zapotřebí například prozkoumat, co sportovkyně před těmi třemi lety konzumovala. Mohlo jít o kontaminovaný produkt, ta dotyčná látka mohla být v nějakém nápoji nebo v tyčinkách. Musíme také prozkoumat, jestli neabsolvovala nějakou léčbu. Stává se, že se aplikuje léčivo, které vaše vzorku ovlivní. Ale to vše je teď věštění z křišťálové koule.

Byla vždy extrémistkou, která se velmi často ocitala takřka až za hranou vlastních možností, jak v přípravě, tak v závodech, načež řešila problémy se stravou, nebo kolapsy za cílem závodů.

Těžko říct, zda i to mohlo její test ovlivnit. Jak říkám, to vše jsou zatím jen spekulace. Ta skupina S1 je opravdu široká, různé látky z ní se vyskytují v různých formách a do těla se mohou dostat různým způsobem, některé byly v minulosti prokazatelně i v potravinových doplňcích.

Coby právník Drahotovou zastupujete a pokusíte se ji obvinění zbavit. Ale co když si opravdu něco zakázaného vzala?

Beru tyhle případy, pokud jsem přesvědčený, že sportovec nic zakázaného vědomě neužil. Samozřejmě, že jsem si s Anežkou předtím promluvil a mohu vám říci, že je z toho opravdu šokovaná a zdrcená. Já osobně věřím, že to vědomě nevzala. Teď jen musíme rozmotat ten řetězec a pokusit se dopátrat, kde je původ jejího pozitivního testu.

Jak dlouho to může trvat?

Dva tři týdny potrvá, než dostaneme laboratorní dokumentaci. A pokud se k tomu Antidopingový výbor ČR bude stavět způsobem, že nám do té doby nic neřeknou, nebudeme mít nejspíš k případu žádné stanovisko dřív než za ty tři týdny. S největší pravděpodobností teď atletický svaz pozastaví Anežce činnost...

.... to už nám potvrdili.

Svaz jí samozřejmě dá nějakou možnost, aby se k tomu vyjádřila, ale ona teď nemá k čemu. Bude to případ na měsíce a těžko odhadovat, na jak dlouho, když pořád nevíme, kolik té látky v těle měla. To je jako kdyby vás policajti obvinili, že jste se dopustil trestného činu na životě a na zdraví, ale neřekli by vám, jestli jste měl někoho zabít, nebo někomu namlátit.

Šance na start na olympijských hrách je tedy pro ni hodně malá? Zvlášť když teď vypadne ze závodů a nebude mít ani šanci zajít olympijský limit?

Z tohoto hlediska určitě ano. A z hlediska úspěchu obhajoby neumím říct víc, dokud nebudu vědět, co je to za látku.