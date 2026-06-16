Možná žádná prohra nebolela tolik! Štefela smutní, že nemá trofej. Tretra ale i potěšila

Jaký to byl závod?
Dobrý, opravdu jsem si ho užil. Co se týče atmosféry, tak nebude snadné ho překonat, ale tady je ta podpora diváků pokaždé úžasná. Tohle je hodně vysoko nasazená laťka. Závod to byl suprový, ale tu trofej (křišťálovou tretru) jsem fakt chtěl vyhrát. Ještě ji nemám, takže zase budu muset rok čekat.
Kolik chybělo, aby vám to dnes vyšlo?
Maličko, štěstí.
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Takže si vyčítáte ten první pokažený pokus na 215 centimetrech?
Samozřejmě, ale jinak můj začátek sezony nebyl úplně slavný. Jsem rád, že každým závodem je moje výkonnost lepší a lepší, takže si toho dnešního umístění také hodně vážím.
Pořadatelé přesunuli výškařský sektor na druhou stranu stadionu, než bylo obvyklé. Co tomu říkáte?
To je super věc. Je to vždycky takové to odtrhnutí od toho stereotypu, kdy se skákalo jenom na jedné straně. Byla to příjemná změna, bavilo mě to.
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Největší hvězdou měl být olympijský vítěz Ital Gianmarco Tamberi, ale kvůli zranění se omluvil. Jak jste to přijal?
Věděl jsem to už o něco dříve, protože v Římě (na tamějším mítinku – pozn. red.) jsem se bavil s jeho bývalým tréninkovým parťákem, takže mě to nepřekvapilo. Ale uvidíte na Evropě (na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu – pozn. red.). Tam se chystá a bude tam mít co předvést.