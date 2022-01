Štefelu už cepuje trenér Bába, hlavním cílem je mistrovství Evropy

V neděli Štefela vstoupí v hale pražské Stromovky do nové sezony, to už pod novým trenérem Jaroslavem Bábou, bronzovým olympijským medailistou z her 2004 v Aténách. „Technika se celkem posunula, rychlost i síla také,“ pochvaluje si zimní přípravu dvacetiletý talent.

Kam byste se tedy letos chtěl výkonnostně posunout?

Věříme, že do konce halové či venkovní sezony bych mohl překonat výšku 225 až 227 cm. Uvidíme, záleží, aby hlavně zdraví drželo, aby to pak všechno klaplo.

Limit na březnové halové mistrovství světa v Bělehradě, který je 234 cm, je příliš vzdálený?

No, pokoušet se o ten limit určitě budu. (úsměv) Ale myslet si, že v hale hned skočím o 14 centimetrů víc, než je můj osobák, to je celkem nadlidský úkol. I když nikdy nevíte, kdy si všechno sedne. Ale spíš se soustředíme na venkovní mistrovství Evropy v Mnichově, tam je limit mírnější, nebo bych se tam mohl dostat podle rankingu.

Trenér Jaroslav Bába

Šampionát v Mnichově se koná v srpnu, je to váš hlavní cíl pro tuto sezonu?

Ano, na něj se soustředím. Ten limit tam není tak hrozný, i když je to jen o čtyři centimetry méně. Ale v takových výškách už je to velký rozdíl. Budeme dělat všechno pro to, abych se na mistrovství dostal buď přes limit, nebo přes ranking.

Jaké starty v hale ještě máte v programu?

Přebor Prahy to v neděli začne, následují 30. ledna Nehvizdy, pak Hustopeče a podle toho, jak zaskáču, možná Bánskobystrická laťka. Závěr halové sezony přijde v březnu na mistrovství ČR dospělých.

Nemrzí vás, že výška chybí v programu Czech Indoor Gala, únorového mítinku v Ostravě, kde se vám před rokem dařilo?

Samozřejmě, že to zamrzí. Loni jsem tam předvedl slušný výkon ve velké konkurenci. Celkově je ostravská hala super, povrch je trošku tvrdší, což nám speedflopařům sedí víc. Nedá se nic dělat, přijdou další a snad i lepší mítinky.

Pomůže vám k nim i loňský titul mistra Evropy do 23 let?

Určitě. Titul pomohl, pořadatelé mítinků a různí manažeři se trošku víc zajímají o mé jméno. Budu moc rád, když se ukáži v mnohem lepší konkurenci a na kvalitnějších závodech. A pomůže mi to do rankingu, což je paráda.