Honza je horká hlava, ale je lepší, než jsem býval já. Trenér Bába o stříbrném Štefelovi

„Ukázal srdce bojovníka. Věděl jsem, že formu má, jenom to musí trefit. Konečně vyšla medaile, jsem za ni strašně rád,“ líčil nadšený Bába.

Během napínavého závodu na Štefelu z tribuny pokřikoval všemožné rady. Jednak aby svého svěřence motivoval a taky proto, aby sám sebe uklidnil. „Křičel jsem všechno možné. Není to moc publikovatelné, občas to nebyla slušná slova. Takové hecování, on potřebuje nabudit, být jako lev v kleci,“ říká 40letý kouč.

Bojovnou náladu měl i Bába, který celý závod nervózně sledoval.

„Opravdu jsem se klepal, prožíval jsem to mnohem víc než jako závodník,“ prozradil. „Já to za něj skočit nemůžu, je to jen na něm. Byl jsem hodně nervózní, protože jsem tušil, že to může vyjít.“