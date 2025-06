Jak jinak si vysvětlit, že v závodě, kde vás ohrožuje pravidlo, že po čtyřech křížcích automaticky vypadnete, si byl kromě vítězství schopný doskočit i pro nový osobní rekord 233 centimetrů?

„Nechápu to, necítil jsem se nějak extra dobře. Ani ten pokus na 233 nebyl vůbec dobrý. A já to dal,“ žasne před vámi 24letý český výškař.

Ano, dalo se čekat, že právě on bude na týmovém šampionátu jedním z adeptů na velký bodový zisk. Vždyť do Madridu přicestoval s nejlepším výkonem sezony, nikdo jiný letos nepřekonal laťku ve výšce 230 centimetrů. Jeho výhra tak překvapivá nebyla.

Ale že si doskočí i pro nový osobní rekord, a navíc předvede rovněž hodně slibný pokus na 236 centimetrech? Navíc v ukrutném horku, před kterým varují snad všechny meteostanice? To nečekal ani on sám.

„Výška prostě nemá logiku, už jí přestávám rozumět,“ smál se.

Dokázal ale, že minimálně ta česká má do budoucna velkou naději klidně i na velké úspěchy.

Český výškař Jan Štefela (vpravo) a jeho trenér Jaroslav Bába vyrážejí na halový šampionát do čínského Nankingu.

Na začátku března v Apeldoornu trochu ironicky poznamenal: „Někdo říká, že výška je nejslabší pomalu za několik set let. Tak já jsem tu, abych využil situaci.“

Podařilo se mu to náramně. Z evropského halového šampionátu si odvezl stříbrnou medaili, svou první z takto velké akce. Tehdy obíhal s českou vlajkou celý stadion, sršel adrenalinem i radostí, vtipkoval a oslavoval.

Něco podobného zopakoval i v sobotu v Madridu. Jen ne s medailí na krku. Ale mohl si užívat pocitu, že českému týmu přinesl důležitých 16 bodů. „Dneska si to pivínko dám,“ nastínil podobu oslavy.

Když se na jméno Štefela zeptáte někoho, kdo není zrovna atletickým nadšencem, možná ho přesto bude znát. Vytáhlý atlet je specifický svými hláškami, rád utrousí cokoliv, co ho napadne. Pro rozhovory bývá zajímavým parťákem, jen se mu občas nechce příliš mluvit. Ale když se rozpovídá, musíte se smát společně s ním.

„Honza je horká hlava, teplokrevník. Chvilku neposedí, potřebuje furt něco dělat,“ potvrzuje i jeho trenér Bába. „Navíc je opravdu strašně silný v hlavě. Ukázal to už kdysi na Evropě do 23 let, kdy kraloval jako mladíček. Z pozice úplného outsidera dokáže být nejlepší. Skvělý závodník. Možná i lepší, než jsem byl já.“

Právě Bába drží v této disciplíně národní rekord. Venku vylétl do výšky 236 centimetrů, v hale ještě o centimetr výše.

Jenže sám tuší, že nepotrvá moc dlouho, než ho jeho svěřenec přeskočí. „Za poslední roky se neskutečně posunul. Myslím, že ještě uvidíme zajímavé výsledky,“ předpovídal v březnu v Nizozemsku.

A o necelé čtyři měsíce později se jednoho takového dočkal. 233 centimetrů.

Nové osobní maximum. A nechybělo moc, aby Štefela vyrovnal i to Bábovo venkovní z roku 2005.

Poté, co se vehementně radoval z výkonu, který mu u jména vykouzlil písmenka PB, mohl dál pokoušet výzvu s číslem 236, která by mu vynesla i rekord šampionátu. „A ten jsem fakt moc chtěl,“ přiznal Štefela.

Výškař Jan Štefela absolvuje pokus na mistrovství Evropy družstev.

Sice se k němu nedopracoval, ovšem jak sám později zhodnotil, předvedl opravdu nadějný pokus. Podobně jako když se v Apeldoornu snažil přenést přes laťku, která tu dobu ležela 234 centimetrů vysoko.

Žduchnul do ní, ale hned věděl: „Kdybych měl trochu toho štěstíčka… tak bych klidně skočil i 237,“ prohlašoval sebevědomě.

Věří ovšem, že jeho chvíle ještě určitě přijde.

A že svého kouče, kterého zatím nahání, může překonat. Třeba na zářijovém mistrovství světa?

„Vůbec bych se nezlobil!“