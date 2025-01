Laťku jsem si nasadil vysoko, otevřel jsem si dveře, míní výškař Štefela

„Byl to můj nejlepší rok v kariéře, o tom žádná. Průlomový, ten, který mi otevřel dveře do světové atletiky mezi ty největší borce. Neskutečně si toho vážím, teď se tam jen udržet,“ ohlížel se třiadvacetiletý atlet.

Svěřenec Jaroslava Báby loni poprvé v kariéře překonal v hale laťku ve výšce 230 centimetrů. Tím se nominoval na halové mistrovství světa v Glasgow, kde obsadil pátou příčku. A ani v letní části sezony se neztratil. Doma obhájil český titul, pátou příčku přidal na evropském šampionátu v Římě a do finále se probojoval i na olympijských hrách v Paříži, odkud si odvezl deváté místo.

„Nejvíc si vážím toho, že jsem skočil 230 v hale i venku, to je pro mě zásadní. Zbytek už pro mě byla odměna, že jsem mohl být na takových velkých akcích. Ale bez toho výkonu bych tam ani nejel,“ konstatoval Štefela.

Mohl být nějaký vrchol výsledkově ještě lepší? „Určitě. Dokud člověk nevyhraje, je pořád co zlepšovat,“ reagoval mistr Evropy do 23 let z roku 2021. „Nejméně chybělo asi na halovém mistrovství světa. Tam mi stačilo napodruhé skočit 228 centimetrů a mohl jsem mít doma medaili,“ litoval.

Štefela je rád, že světová elita už ho přijala mezi sebe. „Kluci ví, že se mnou na velkých akcích mohou počítat do velkých soubojů, to mě těší. My výškaři jsme kamarádi, přejeme si. Jsme dobrá komunita, taková malá rodina. I na Diamantové lize si sedneme všichni k jednomu stolu, pokecáme, to je na tom nejkrásnější. To se mi v jiných disciplínách úplně vypozorovat nepodařilo,“ pochvaloval si výškař plzeňské Škody.

Nadcházející sezona má dva hlavní vrcholy. V březnu halové mistrovství Evropy v Nizozemí, na konci září pak venkovní světový šampionát v japonském Tokiu. „Laťku jsem si nastavil fakt vysoko. Budu rád, pokud si tuhle formu dokáži udržet. Ale už by to také chtělo konečně sbírat nějaké medaile, loni mi utekly o fous,“ plánoval Štefela.

Udělá letos další krok mezi absolutní světovou špičku?