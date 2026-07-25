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Věřím, že se to rozjede. Štefela si před mistrovstvím Evropy zlepšil náladu

Markéta Plšková
  19:30

Jan Štefela na mistrovství republiky v Plzni. | foto: Český atletický svaz/Jaroslav Svoboda

Vedle mixzóny postávali mladí fanoušci, kteří čekali, jestli se jim Jan Štefela podepíše na tričko. Český výškař mezitím rozdával rozhovory a užíval si, že si na atletickém republikovém mistrovství v Plzni vyskočil první místo. A především, že ho získal za povedený výkon 230 centimetrů. „Určitě se mi teď na Evropu pojede trošku líp než s tím, co jsem předváděl nedávno,“ pochvaloval si.

Sezona mu totiž zatím nevycházela podle představ. V únoru sice v Banské Bytrici zapsal 232 centimetrů, což mu zajistilo třetí místo v letošních tabulkách, jinak se ale docela trápil. Na halovém světovém šampionátu v Toruni skončil šestý, ve venkovních závodech končil i s výškami 215 či 220.

A cítil, že to není ono.

„Asi si to můžete všichni představit. Minulý rok jsem udělal medaile, měl jsem super výkony. A v téhle sezoně jsem na ně nenavazoval. Bylo to těžké hlavně psychicky,“ přiznal v sobotu v Plzni. „Jsem rád, že tuhle domácí zkoušku jsem zvládl a že teprve teďka se to, věřím, rozjede.“

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Coby atlet plzeňského klubu byl na stadionu, který zdobí unikátní kopcovitá dráha, oblíbenec publika. Několikrát ho mohutně roztleskával, atmosféru si pak u moderátora na dráze pochvaloval. „Doma je doma,“ vyprávěl.

Na republikovém šampionátu zvolil poněkud netradiční taktiku. Začínal na výšce 210, pokračoval na 220 a pak počkal, než laťka vystoupá na 230 centimetrů.

„Asi nikdy jsem takhle neskákal. Jednou na Beskydské laťce jsem šel 10, 20, 27, 30. Ale takhle, jako dneska, nikdy,“ uznal. „Brali jsme to trošku tréninkově a jako takovou testovačku, jak na tom jsem. A ono to překvapivě vyšlo.“

Už 10. srpna totiž v Birminghamu startuje evropský šampionát a Štefela coby bronzový medailista z loňského mistrovství světa jistě bude jednou z největších českých nadějí.

I proto ho těší, že si v Plzni vylepšil pocit z minulých závodů.

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„Bylo to hlavně tím, že jsem se dal psychicky do pohody a změnil nějaké věci,“ prozradil. Ale víc říct nechtěl. Na otázku, zda může jeho slova rozvést, jen s úsměvem krátce odpověděl: „Nemusím.“

Později ale přece jen naznačil, v čem tkvěl problém. „Jde o celkový projev v závodě a nastavení hlavy. O ní je to především, to vám řekne každý sportovec. Teď už není čas něco dohánět, musím to hlavně vyladit.“

O to se ostatně pokusil už v sobotu, kdy si po povedeném pokusu na 230 nechal laťku zvednout o další čtyři centimetry. Pokud by zdolal i tuto výšku, vytvořil by na republikovém šampionátu nové maximum a v letošních světových tabulkách by se posunul dokonce na první místo.

Ani jeden pokus mu ale nevyšel.

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„Ale byla to spíš jen taková osahávačka. Jsem rád, že jsem si vyzkoušel skákat trochu víc než 220 a tyhle srandy. Bylo to pro mě důležité.“

Navíc po jeho boku soutěžil i tréninková parťák a kamarád Marek Bahník, který si výkonem 224 centimetrů doskočil pro stříbrnou medaili. „Šlo mu hodně o tu Evropu, jsem rád, že skočil potvrzovák a uvidí se, jestli se dostane, nebo ne,“ přemítal Štefela.

„Byl bych rád, kdybych konečně na nějakou velkou akci nejel sám jako výškař, takže věřím, že to vyjde.“

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