Štefela na startu léta: Cítím se skvěle, jen technika stagnuje. Potřebuju se vyzávodit

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  20:30
Šlo o rychlý proces. Jak dlouho na mítinku Kladno hází trvala soutěž výškařů? Půl hodiny? Jen čtyři atleti skočili základní výšku. „Takový průběh jsem snad nezažil,“ povídal Jan Štefela, který v letošním venkovním maximu 2,25 metru skončil druhý. „Ale rychlé tempo mi vůbec nevadilo. I na tréninku dávám jeden skok za druhým. Spíš bych se měl naopak naučit, že soutěž může být delší a musím se udržovat.“

Výškař Jan Štefela na mítinku Kladno hází. | foto: ČTK

Když za cílovou rovinkou Městského stadionu Sletiště odpovídal na dotazy, usmíval se. Bylo vidět, že byl spokojený.

Je to trochu paradox. Do letní části sezony Štefela vstoupil v parádní formě. Cítí, jak zesílil, zrychlil. Zatím to ale nedokázal pořádně prodat.

Na konci května v Bydhošti skočil jen 2,15 metru, minulý týden na Diamantové lize v Římě 2,20. Tak proto ho kladenský výkon potěšil. Konečně vydařenější pokus!

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„Cítím se zdravý, úplně nejlíp, dlouho jsem se takhle dobře necítil, ale neumím to prodat,“ kývl pětadvacetiletý bronzový muž světového šampionátu v Tokiu a stříbrný z halového mistrovství Evropy v Apeldoornu. „Jenže jak jsem zesílil a zrychlil, tak technika trochu stagnuje.“

Samozřejmě, že ho to trápilo. „Každý závod, který nevyjde podle představ, bolí. Ale nejsme stroje a to se stává. Člověk se tím musí prokousat a záleží na psychice, jak to zvládne,“ uvědomuje si.

Právě proto se narychlo rozhodl, že do Kladna vyrazí. Cítí, že se potřebuje vyzávodit.

Jan Štefela zdolává laťku ve finále mistrovství světa v Tokiu.

„V pátek jsem přiletěl z Říma, v sobotu jsem šel na trénink a ten den jsme se rozhodli, že pojedu sem. Stejně jsme měli na tréninku v plánu skákat, tak jsme si řekli, že si tréninkově zaskáču na závodech. Jsem rád, že jsem některé pokusy už chytal. Ale ještě toho musím naskákat víc, aby to bylo to pravé ořechové.“

Tréninkově bral celý den.

Když viděl, jak dopoledne areál smáčí silný déšť? „Vůbec mi to nevadilo. Jsou to zkušenosti. Mistrovství Evropy bude v Birminghamu, kde počasí také bývá proměnlivé. Takže dobrá příprava,“ líčil.

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A že rozběhy svých pokusů výškaři netradičně zahajovali z trávy? „Ze začátku jsme si stěžovali a chtěli tartanové pásy, ale na to se nedá vymlouvat. Jsou to zase zkušenosti. Na dalších závodech aspoň nebudeme překvapení,“ odvětil.

Nyní Štefelu čeká v úterý Zlatá tretra v Ostravě, následně ještě zamíří na Diamantovou ligu v Dauhá a v Monaku, načež už upne své síly na srpnové mistrovství Evropy. Právě to je jeho největší venkovní cíl.

„Sezona bude dlouhá, právě Evropa bude nejdůležitější,“ má jasno. „Pracujeme na tom, abych do té doby všechno vyladil. Chce se to jenom vyskákat.“

Kladno mu na této cestě pomohlo.

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