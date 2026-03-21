Zklamaný Štefela: Skákal jsem jak jouda. Věřil jsem si, prostě to nešlo

Tomáš Kazda
  15:05
Od našeho zpravodaje v Polsku - Od prvního pokusu to nebylo ono. Nejlepší výškař na halovém šampionátu dle sezonních výkonů laťku od úvodního pokusu zdolával až napodruhé. 230 centimetrů už Jan Štefela nezdolal a s Toruní se rozloučil trpkým šestým místem. „Prostě to nešlo,“ štvalo českého atleta.
Fotogalerie3

Zklamaný Jan Štefela po finále výšky v Toruni. | foto: Tomáš Kazda, MAFRA

Do Toruně odjížděl s 232 centimetry z Banské Bystřice jako nejlepší muž tabulek (víc dal letos pouze Rus Lysenko), stejně tak byl českým favoritem číslo 1 na ukončení osmiletého medailového půstu.

V Polsku se mu ale krátce po sobotním poledni nedařilo, ostatně stejně jako většině výškařů. Zatímco před několika lety bylo 230 centimetrů předpokladem pro finálovou účast, tentokrát to byl vítězný pokus Ukrajince Oleha Doroščuka.

Pouze výšku 226, stejně jako Štefela, překonali i třetí U Sang-hjo z Koreje a Jamajčan Raymond Richards. Bronzoví medailista ze světového šampionátu v Tokiu na šestém místě pykal za předchozí omyly.

Jan Štefela ve finále skoku do výšky na HMS v Toruni.

Čekal jste mnohem víc, že?
Původně jsem s tím světem ani nepočítal, ale když jsem skočil těch 232, tak jsem se nominoval. A když jsem měl prvenství v tabulkách, tak jsem si věřil na to, že můžu dokonce i vyhrát, ale nebyl jsem na to ještě ready.

Od prvního pokusu to nebylo ono. Čím to bylo?
Já nevím, prostě to nešlo. Musím se podívat na videa a rozebrat si ty skoky, protože jsem skákal jak jouda.

Chodil jste neustále za trenérem. Co vám k tomu Jaroslav Bába říkal?
Trenér v tu chvíli může maximálně psychicky pomoct. Nějaké ty prvky poradí, ale když tělo nefunguje, tak se tam můžeme stavět na hlavu a neuděláme nic.

Na nějaké pokusy jste musel kvůli osmistovce čekat i déle. To je standardní?
Bez komentáře.

Rozbíhal jste se skoro ze stejného místa jako sedmibojař Vilém Stráský, který překonal svůj osobák v tyčce. Stihli jste prohodit pár slov?
Díval jsem se, jak skákal. Šikovnej.

Příliš to nešlo ani ostatním. Bylo to povrchem?
Já nevím. Až půjdou, tak se jich můžete zeptat. Mně to prostě nešlo.

Cítil jste nepohodu už od rozskakování?
Věřil jsem si.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Brighton vs. LiverpoolFotbal - 31. kolo - 21. 3. 2026:Brighton vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.37
  • 4.00
  • 11.00
Vsetín vs. Polanka n/OFotbal - 20. kolo - 21. 3. 2026:Vsetín vs. Polanka n/O //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.55
  • 3.59
  • 4.18
Elche vs. MallorcaFotbal - 29. kolo - 21. 3. 2026:Elche vs. Mallorca //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 8.50
  • 3.60
  • 1.54
Velké Hamry vs. Jablonec BFotbal - 20. kolo - 21. 3. 2026:Velké Hamry vs. Jablonec B //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 1.80
  • 3.48
  • 3.08
Táborsko vs. KroměřížFotbal - 20. kolo - 21. 3. 2026:Táborsko vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.17
  • 6.40
  • 14.00
Hlubina vs. Slovácko BFotbal - 20. kolo - 21. 3. 2026:Hlubina vs. Slovácko B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.48
  • 3.48
  • 2.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.