Zklamaný Štefela: Skákal jsem jak jouda. Věřil jsem si, prostě to nešlo

Do Toruně odjížděl s 232 centimetry z Banské Bystřice jako nejlepší muž tabulek (víc dal letos pouze Rus Lysenko), stejně tak byl českým favoritem číslo 1 na ukončení osmiletého medailového půstu.
Štefela medaili na halovém MS nezískal. Vícebojař Stráský je průběžně čtvrtý
V Polsku se mu ale krátce po sobotním poledni nedařilo, ostatně stejně jako většině výškařů. Zatímco před několika lety bylo 230 centimetrů předpokladem pro finálovou účast, tentokrát to byl vítězný pokus Ukrajince Oleha Doroščuka.
Pouze výšku 226, stejně jako Štefela, překonali i třetí U Sang-hjo z Koreje a Jamajčan Raymond Richards. Bronzoví medailista ze světového šampionátu v Tokiu na šestém místě pykal za předchozí omyly.
Výškař Jan Štefela ve finále halového mistrovství světa v atletice.
Čekal jste mnohem víc, že?
Původně jsem s tím světem ani nepočítal, ale když jsem skočil těch 232, tak jsem se nominoval. A když jsem měl prvenství v tabulkách, tak jsem si věřil na to, že můžu dokonce i vyhrát, ale nebyl jsem na to ještě ready.
Od prvního pokusu to nebylo ono. Čím to bylo?
Já nevím, prostě to nešlo. Musím se podívat na videa a rozebrat si ty skoky, protože jsem skákal jak jouda.
Chodil jste neustále za trenérem. Co vám k tomu Jaroslav Bába říkal?
Trenér v tu chvíli může maximálně psychicky pomoct. Nějaké ty prvky poradí, ale když tělo nefunguje, tak se tam můžeme stavět na hlavu a neuděláme nic.
Paradox překážkářů. Dál jde ten pomalejší. Budu jako dostihový kůň, říká Kolomazník
Na nějaké pokusy jste musel kvůli osmistovce čekat i déle. To je standardní?
Bez komentáře.
Rozbíhal jste se skoro ze stejného místa jako sedmibojař Vilém Stráský, který překonal svůj osobák v tyčce. Stihli jste prohodit pár slov?
Díval jsem se, jak skákal. Šikovnej.
Příliš to nešlo ani ostatním. Bylo to povrchem?
Já nevím. Až půjdou, tak se jich můžete zeptat. Mně to prostě nešlo.
Cítil jste nepohodu už od rozskakování?
Věřil jsem si.