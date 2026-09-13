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Takhle tragicky jsem ještě nikdy neskákal, řekl Štefela o sezoně. Nadchl ho Tamberi

Markéta Plšková
  21:53
Zklamaný Jan Štefela po vyřazení v kvalifikaci mistrovství Evropy v Birminghamu

Zklamaný Jan Štefela po vyřazení v kvalifikaci mistrovství Evropy v Birminghamu | foto: Jaroslav Svoboda / Český atletický svaz

Italský výškař Gianmarco Tamberi v akci během finále skoku do výšky na...
Gianmarco Tamberi na Ultimate Championship v Budapešti.
Gianmarco Tamberi na Ultimate Championship v Budapešti.
Gianmarco Tamberi slaví triumf na Ultimate Championship v Budapešti.
5 fotografií
Od naší zpravodajky v Maďarsku - Když laťku ve výšce 222 centimetrů nepřeskočil ani napotřetí, dlouhou chvíli ležel na žíněnce. A tento obrázek Jana Štefely přesně vystihoval celou jeho sezonu. Český výškař po loňském bronzu na mistrovství světa v Tokiu nenavázal na dobré výkony a letoškem se protrápil. Nezměnil to ani na Ultimate Championship v Budapešti, kde zdolal jen základní výšku 217 a skončil na děleném sedmém, tedy posledním místě.

Pak více než hodinu čekal, než bude moct z černé plochy odejít. Ve výškařském sektoru totiž zaútočil fenomenální Gianmarco Tamberi, který se blýskl skokem ve výšce 237 centimetrů, čímž stanovil letošní světové maximum, a zvítězil.

Ital si následně roztleskával zaplněný stadion, i když laťka putovala na 241 centimetrů, čímž by si vytvořil osobní rekord. Tuto metu ovšem už nepřekonal, stejně byl ale ze svého výkonu nadšený.

Což se nedalo říct o Štefelovi.

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Nebudete asi spokojený, že?
Hodnocení určitě nebude kladné, asi tak nějak to probíhalo celou sezonu, ty výkony byly tragické, doslova tragické. Vím, že tam byly nějaké výjimky, 232 v hale a 230 venku, ale víceméně ta stabilita výkonů byla hrůzostrašná a myslím si, že bychom se nad tím měli zamyslet, hlavně já.

Přesto nevypadáte tolik zklamaně.
Co se týče dnešního závodu, tak mě to bavilo. Bavilo mě to, ale z toho diváckého hlediska, to bylo opravdu působivé. A vlastně ještě na závěr Tamberi, který skočil 37 a zkoušel 41, brutální.

Čekal jste, že předvede takový výkon?
To je zrovna takový paradox. Před začátkem venkovní sezony jsme se sázeli s klukama, já jsem říkal, že Tamberi, jak vyleze, tak dá 230. A oni, že ne, ten už má své roky za sebou, ten 30 nedá. A tak jsem se posázel, no a dívejte se, dneska dal 37, málem 41.

Gianmarco Tamberi slaví triumf na Ultimate Championship v Budapešti.
Gianmarco Tamberi na Ultimate Championship v Budapešti.

Je schopný se naladit, i když se mu třeba tolik nedaří, že?
Tenhle člověk je prostě majitel sektoru. A jediné, co bych mu ještě přál, je 240, protože to je to poslední, co mu chybí.

Vraťme se k vaší sezoně, dá se z ní vzít něco pozitivního?
Tahle sezona mi dala možná víc než předešlé sezony, kdy se mi dařilo. Takhle tragicky jsem opravdu dlouho neskákal. Určitě si z toho vezmu mnohem víc, než když jsem měl loni medaili.

Když jste mluvil o diváckém zážitku, co celkově říkáte na tento šampionát?
Na první pokus to určitě nebylo vůbec špatné. Mě to celkem bavilo, líbilo se mi to. Někteří to samozřejmě můžou kritizovat, sto lidí, sto chutí.

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Nedávno na mistrovství Evropy v Birminghamu jste vypadl už v kvalifikaci, s jakým nastavením jste jel do Budapešti?
Jako na každý závod, já se vždycky snažím bojovat. Ale v hloubi duše už jsem měl to, jak skáču a že to asi úplně nedopadne. Ale stále jsem si věřil a chtěl jsem to trošku prolomit, ale už je konec sezony a už to je náročné, jak na psychiku, tak na mé fyzické zdraví.

Jaký bude teď program?
Hlavně si odpočinu a začátkem října už do toho zase nalítneme. Spíš to bude o tom, že si s trenérem a všemi popovídáme, co dál, protože tohle, co se stalo letos, už se nesmí opakovat.

Pojedete na ryby?
No jasně, to je tutovka. Vlastně na ně jedu už od středy do neděle, na to se moc těším.

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0:0
  • 1.30
  • -
  • 3.40
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Živě6:3, 6:6
  • 1.09
  • -
  • 7.15
Sassuolo vs. JuventusFotbal - 4. kolo - 13. 9. 2026:Sassuolo vs. Juventus //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 5.80
  • 2.00
  • 2.60
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Živě0:0
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