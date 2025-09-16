Že to se mnou kouč vydrží! Štefela o bronzovém finále: Tohle si musíte zažít

Michal Koubek
  17:47
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Do novinářské mixzóny už dorazil s bronzovou medailí kolem krku. V rukách držel českou vlajku, smál se. „Opět se budu opakovat, ale tohle si prostě musíte zažít. Nádhera!“ rozplýval se výškař Jan Štefela. Na mistrovství světa v Tokiu se postaral o první českou medaili. Výkonem 231 centimetrů získal bronz.
Jan Štefela slaví bronzovou medaili na mistrovsví světa v Tokiu.

Jan Štefela slaví bronzovou medaili na mistrovsví světa v Tokiu. | foto: Reuters

Jan Štefela slaví bronzovou medaili na mistrovsví světa v Tokiu.
Jan Štefela slaví se soupeři zisk bronzové medaile na mistrovsví světa v Tokiu.
Jan Štefela slaví se soupeři zisk bronzové medaile na mistrovsví světa v Tokiu.
Jan Štefela slaví se soupeři zisk bronzové medaile na mistrovsví světa v Tokiu.
19 fotografií

Jak se vám medaile líbí?
Krásná. Abych řekl pravdu, tak je hezčí než stříbrná, kterou jsem dostal v Apeldoornu (na letošním halovém mistrovství Evropy). Bronzová se mi obecně líbí víc.

Byla dost vyválčená, že? Na 228 jste měl hodně namále a skočil je až na třetí pokus.
Jo! Jako horská dráha. Nahoru, dolu. Už se ale nedivím. Takové mám skoro všechny závody. Říkám si, že trenér Jarda Bába ze mě není šedivý. Protože ty nervy, co mu přináším? Ještě, že to se mnou vydrží.

Jan Štefela se raduje z úspěchu na mistrovsví světa v Tokiu.

Co jste vůbec prožíval před tím třetím pokusem?
Největší emoce. To byste se ve mně krve nedořezali! Byl jsem celkem pod tlakem. A pak? 228 na třetí. 231 na druhý. Škoda na 234. Dneska jsem si věřil. Už když jsem šel při rozcvičování na lehátko, tak jsem říkal mému fyzioterapeutovi: Forma jak blázen, dneska musím vyhrát. Měl jsem na to. Jen jsem poslední skoky netrefoval.

Po posledním pokusu na 234 jste se dlouho držel za hlavu. Měl jste v hlavě spíš smutek, nebo radost?
To je tak, když se voda a oheň dají dohromady. Hrozné peklo. Oheň: byl jsem naštvaný, že jsem neskočil 234. Voda: mám bronz. Když se to smíchalo, tak jsem neudržel slzy.

Štefela slaví bronz! Jako první český výškař si z mistrovství světa odveze medaili

Záhy jste potkal i koulaře Tomáše Staňka, fandil vám taky dálkař Radek Juška. Co na vás křičeli?
Staňour je prostě blázen! Jsem rád, že tam byli, protože týmová místa jsou na druhé straně stadionu. Dobře, že je protlačili blíž. Jsou to mí známí, skvělí kamarádi, takže jsem vděčný, že byli u mě.

Nemohl chybět samozřejmě váš kouč Bába. Z mistrovství světa nikdy medaili neměl, říkal vám to?
Jo jo. Byl nejlépe čtvrtý. Ale je pravda, že tehdy byly ještě o trošku lepší výkony a skočil 232. Ale co mám říkat, třetí místo za 231 taky není legrace. Dějiny se neptají. Ostatní kluci mohli skočit výš, neskočili, tak jsem využil šanci.

Jan Štefela slaví se soupeři zisk bronzové medaile na mistrovsví světa v Tokiu.

Po kvalifikaci jste říkal, že si hecování fanoušků necháváte na finále. Dali se tedy Japonci získat?
No jasně. Užil jsem si to. Fakt parádní závod. Stadion je geniální, obří. Není roztahaný do šířky, ale do výšky. Když jsem na něj přišel, tak masakr. Říkám: Ty bláho! I diváci fandili a užívali si to s námi. Což hodně cením, měli přece jen v soutěži dva domácí kluky, ale tleskali všem.

Na ploše jste pak dlouho zůstával. Chtělo se vám z ní vůbec?
Naopak, už jsem z ní moc chtěl. Ještě pořád mě táhli tam a tam, ať jdu něco dělat. Ale jo, tak jsem dal vítězné kolečko, pokecali jsme s klukama, řekli si plány na večer.

Jaké budou?
To byste chtěli vědět, co? Ne, tak klasicky. Už máme po sezoně a můžeme konečně polevit a užít si zasloužené volno. Půjdeme finále oslavit a užijeme si to.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Ml. Boleslav vs. TřinecHokej - 4. kolo - 16. 9. 2025:Ml. Boleslav vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.90
  • 3.80
  • 2.25
Č. Budějovice vs. PardubiceHokej - 4. kolo - 16. 9. 2025:Č. Budějovice vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 6.60
  • 4.80
  • 1.41
Liberec vs. LitvínovHokej - 4. kolo - 16. 9. 2025:Liberec vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.75
  • 4.40
  • 4.00
Hradec Kr. vs. PlzeňHokej - 4. kolo - 16. 9. 2025:Hradec Kr. vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.15
  • 4.00
  • 2.90
Kometa vs. VítkoviceHokej - 4. kolo - 16. 9. 2025:Kometa vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.95
  • 4.20
  • 3.20
Ostrava vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 17. 9. 2025:Ostrava vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě17. 9. 17:00
  • 1.21
  • 6.00
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestujte své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Talent pro Spartu? Vojta pálí i letos: Sebevědomí mi dodává reprezentace

Jen to nezvojtit! Matyáš Vojta loni ve fotbalové lize parádně našlápl a teď chce potvrdit, že nešlo o náhodný výstřel. Mladé pušce z Mladé Boleslavi se na životní sezonu daří navazovat, letošní čtyři...

16. září 2025

Že to se mnou kouč vydrží! Štefela o bronzovém finále: Tohle si musíte zažít

Od našeho zpravodaje v Japonsku Do novinářské mixzóny už dorazil s bronzovou medailí kolem krku. V rukách držel českou vlajku, smál se. „Opět se budu opakovat, ale tohle si prostě musíte zažít. Nádhera!“ rozplýval se výškař Jan...

16. září 2025  17:47

FIFA vyplatí klubům za MS rekordních sedm miliard, nově i za hráče v kvalifikaci

Mezinárodní fotbalová federace FIFA vyplatí klubům za účast jejich hráčů na mistrovství světa v roce 2026 rekordní sumu 355 milionů dolarů (7,3 miliardy korun). Podle úterního prohlášení je to oproti...

16. září 2025  17:27

Ustrašení z Brazílie. Volejbalisté druhý duel na MS hladce prohráli

Čeští volejbalisté po výhře nad Srbskem další senzaci na mistrovství světa nevyvolali, s Brazílií hladce prohráli. Trojnásobným mistrům světa v Manile podlehli za hodinu a deset minut 0:3 po setech...

16. září 2025  7:01,  aktualizováno  17:22

ONLINE: Pardubice se dostaly do vedení, v Boleslavi se nehrálo kvůli plexisklu

Sledujeme online

Dalšími šesti duely pokračuje nový extraligový ročník. Čtvrté kolo se rozehraje v 17.30 v Mladé Boleslavi, která hostí Třinec, a v Českých Budějovicích, kam přijíždí Pardubice. Od 18 hodin nastupují...

16. září 2025  17:15

Vyprovokovaný Gross zaplatí 30 tisíc, vyšší částku za fanouška uhradí Brno

Trenér hokejové Sparty Pavel Gross dostal po konfliktu s podnapilým fanouškem po nedělním extraligovém utkání v Brně pokutu 30 000 korun za nesportovní chování. Kometě nařídil šéf disciplinární...

16. září 2025  17:01

Oslavy? Našli jsme jen dvě piva. Berdych o emocích i výhradách k Čechům na exhibici

Ke středečním čtyřicetinám dostal dort s tenisovými míčky a velkým nápisem Davis Cup. Ale nejhezčí dárek Tomáši Berdychovi věnovali jeho svěřenci, kteří v závěru minulého týdne vybojovali přes...

16. září 2025

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Tokiu je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde...

16. září 2025  16:42

Vyhovuje nám to. Kdepak, je to nefér! Hráči se neshodnou, jestli chtějí změny v NHL

Věčné téma. Často diskutované, analyzované ze všech stran, ale změna se stále nedostavuje. Proč? Protože NHL si neoblomně stojí za svým a její šéf Gary Bettman nehodlá současný formát play off...

16. září 2025  16:30

Štefela slaví bronz! Jako první český výškař si z mistrovství světa odveze medaili

Jan Štefela zařídil první medaili pro českou výpravu na mistrovství světa v Tokiu. Ve finále pokořil 231 centimetrů a jako první český výškař si ze světového šampionátu odveze cenný kov. Dalším...

16. září 2025  12:30,  aktualizováno  16:29

Slavia - Bodö/Glimt v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Fotbalisté Slavie vstupují do ligové fáze Ligy mistrů. Jejich prvním soupeřem bude v Edenu norský tým Bodö/Glimt. Kde můžete zápas 1. kola nejprestižnější pohárové soutěže sledovat živě?

16. září 2025  15:49

Sabou se omluvil Spartě za napadení Vindahla. Klub mu zakázal vstup na lavičku

Omluva a následný trest. Hradecký fotbalový klub odsoudil jednání svého sportovního ředitele Jiřího Saboua, který napadl sparťanského gólmana Petera Vindahla o poločasové přestávce nedělního...

16. září 2025  15:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.