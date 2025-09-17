Jak se mu líbí medaile? Raketa! Při oslavách ale Štefela prý hned odpadl

Michal Koubek
  13:31
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Co se se snoubenkou přestěhoval do Prahy, ještě si v bytě nestihl zařídit pořádnou výstavku medailí. „Mám je na takové srandovní nástěnce. Ale pracujeme, aby z toho byla síň slávy,“ usmál se výškař Jan Štefela. Ta bronzová z mistrovství světa v Tokiu by si určitě důstojné místo zasloužila.
Jan Štefela se raduje ze zisku bronzové medaile na mistrovství světa v Tokiu

Jan Štefela se raduje ze zisku bronzové medaile na mistrovství světa v Tokiu | foto: ČAS/Soňa Maléterová

Jan Štefela se raduje ze zisku bronzové medaile na mistrovství světa v Tokiu
Jan Štefela slaví bronzovou medaili na mistrovsví světa v Tokiu.
Jan Štefela slaví bronzovou medaili na mistrovsví světa v Tokiu.
Jan Štefela slaví se soupeři zisk bronzové medaile na mistrovsví světa v Tokiu.
16 fotografií

Postaral se o ni v úterý večer japonského času.

Ani ne o 24 hodin později do dějiště zamířil znovu k medailovému ceremoniálu.

Když stoupal na stupně vítězů usmíval se, zamával. Jestli se taky dojímal? Jistě. Zcela pochopitelné.

„Nemám slov,“ vykládal posléze stříbrný medailista z letošního halového mistrovství Evropy v Apeldoornu. „Šel jsem na vyhlášení, věděl jsem, že medaili dostanu... Ale stejně jsem rozbrečel. Co mám ale dělat?“

Cenného kovu se nemohl nabažit. Držel ho v ruce, několikrát po něm mrkl. „Raketa,“ kývl.

Jan Štefela se raduje ze zisku bronzové medaile na mistrovství světa v Tokiu

Na jedné straně je vyryté logo šampionátu, kolem něhož se vinou pruhy připomínající závodní dráhy. Na druhé znovu logo, jméno držitele, zkratka země a název disciplíny, v níž ji dotyčný vybojoval.

Na jejím návrhu se podíleli mladí japonští sportovci. I pouzdro je unikát. Je vyrobené z dřeva pocházejícího z nedalekého okolí.

Alkohol a jitrničky k úspěchu nevedly. Štefela se změnil a Bába chválí: Je to profík

„Ještě, že tam není napsaný výkon, jinak bych měl nervy,“ usmál se čtyřiadvacetiletý Čech s odkazem na konečných 231 centimetrů. „Výkon to je fakt naprd, co si budeme. Ale hlavní je, že mám medaili.“

Po finále líčil, že se domlouvají společně s dalšími výškaři, že závěr sezony oslaví. Nakonec ale jásot prý tak bujarý nebyl.

„Jelikož jsem poslední měsíce dal do přípravy fakt dost, což znamená, že ani kapka alkoholu, tak jsem si dal dvě pivínka a sundaly mě jako nějakého malého hvízda,“ řekl čtyřiadvacetiletý výškař. „Moc jsem toho nevydržel, ale aspoň jsem se krásně vyspal. Chtěl jsem být připravený a být v pohodě na vyhlášení. Nezažije ho každý. Je to moment, který si musíte užít. Nádhera. Miluju to. Doufám, že jich bude víc.“

Jan Štefela slaví se soupeři zisk bronzové medaile na mistrovsví světa v Tokiu.

Pořádně zatím nestihl ani přečíst všechny gratulace, které mu přistály do mobilu.

„Ani jsem se ho neopovážil otevřít. Těch zpráv, co mám od všech fanoušků, rodiny. Prostě hromada. Napsal jsem jen našim, že jim děkuju za podporu a moc si vážím, že ačkoliv zítra letí na dovolenou, tak do poslední chvíle jsou u streamu a sledují ho,“ vykládal. „Taky samozřejmě mojí snoubence Sáře.“

Po medailovém ceremoniálu ještě na stadionu zůstával. Hned se odebral na tribunu, kde se chystal sledovat finále tyčkařky Amálie Švábíkové a kvalifikaci oštěpařů s Jakubem Vadlejchem a Martinem Konečným.

Ve čtvrtek už z japonské metropole nicméně míří domů. „Už se těším. Pořádný odpočinek je už potřeba,“ vyhlíží.

Byť jeho volno o válení na pláži úplně nebude. Se snoubenkou plánují dovolenou spojenou s túrami v horách.

„Co si budeme, když chcete vozit tyhlety cinkátka, musíte makat... Ale ne. Na hory si jedu odpočinout. Stejně je mám radši než válení u moře,“ líčil.

Zaslouží si to.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Mrva vs. ErhardTenis - 1. kolo - 17. 9. 2025:Mrva vs. Erhard //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 1:1
  • 3.22
  • -
  • 1.33
Ambrosiová vs. PalicováTenis - Osmifinále - 17. 9. 2025:Ambrosiová vs. Palicová //www.idnes.cz/sport
Živě5:3
  • 1.45
  • -
  • 2.71
Seyboth Wild vs. KopřivaTenis - 1. kolo - 17. 9. 2025:Seyboth Wild vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 0:1
  • 8.20
  • -
  • 1.07
Möller vs. BartoňTenis - 1. kolo - 17. 9. 2025:Möller vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
17. 9. 15:00
  • 1.93
  • -
  • 1.79
Ostrava vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 17. 9. 2025:Ostrava vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě17. 9. 17:00
  • 1.21
  • 6.00
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestujte své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Tokiu je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde...

Atletika ONLINE: Švábíková má poslední pokus na udržení medailové šance

Sledujeme online

Po úterní bronzové radosti už má česká výprava jistotu, že nebude z Tokia odjíždět s prázdnou. Na světovém atletickém šampionátu má ale stále naděje svou bilanci vylepšit. A dvě z těchto nadějí se...

17. září 2025  12:05,  aktualizováno  13:54

Těžký los, Češi mají ve čtvrtfinále Davis Cupu Španěly. Budou čelit Alcarazovi?

Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají se Španělskem. Rozhodl o tom středeční los v Boloni, kde se finálový turnaj od 18. do 23. listopadu uskuteční. Vítěz se v dalším kole utká s...

17. září 2025  13:09,  aktualizováno  13:41

Jak se mu líbí medaile? Raketa! Při oslavách ale Štefela prý hned odpadl

Od našeho zpravodaje v Japonsku Co se se snoubenkou přestěhoval do Prahy, ještě si v bytě nestihl zařídit pořádnou výstavku medailí. „Mám je na takové srandovní nástěnce. Ale pracujeme, aby z toho byla síň slávy,“ usmál se výškař...

17. září 2025  13:31

Karabach šokoval Benfiku, ta hned po zápase odvolala trenéra. Přijde Mourinho?

Těžko si mohli vysnít lepší návrat do Champions League. Po šestnácti minutách prohrávali v Lisabonu o dvě branky, přesto nakonec fotbalisté ázerbájdžánského Karabachu senzačně zvítězili na půdě...

17. září 2025  13:24

Výhoda Slavie? Drny a výmoly. V Bodö je hřiště jako plátno na biliár, říká Kubr

Premium

Slavia má skvělý trávník. Šlechtěný. Na milimetr střižený. Od léta prošitý umělým vláknem. Takzvaně hybridní. „Ale pro hráče z Bodö dokonalý nebude. Oni jsou zvyklí, že jim balon nikdy neodskočí....

17. září 2025

Odstartuje Tour v Barceloně? Představitelé města požadují: Vylučte izraelský tým

Po Vueltě může mít s propalestinskými demonstranty vážné problémy i příští Tour de France, která má odstartovat 4. července z Barcelony. Městská rada Barcelony totiž údajně po organizátorech ze...

17. září 2025  12:49

Spokojení Italové hlásí: Stavební práce pro olympijské hry jsou z většiny hotové

Většina stavebních prací pro zimní olympijské hry, které budou v příštím roce hostit Milán a Cortina d’Ampezzo, už je podle italských pořadatelů hotová. Řekl to předseda organizačního výboru her...

17. září 2025  12:16

Vítězný návrat české dvojice. Krejčíková a Siniaková jsou v Soulu ve čtvrtfinále

České tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková na turnaji v Soulu vítězně oživily někdejší úspěšnou spolupráci ve čtyřhře. Olympijské šampionky z Tokia, které společně získaly sedm...

17. září 2025  12:04

Mbappé oslavil gólové jubileum, Marseille ale zuří: Druhá penalta byla ostudná!

Když dostal domácí kapitán Carvajal červenou kartu, vycítili naději, že by si ze stadionu Realu Madrid třeba mohli odvézt víc než jen bod. Jenže místo vítězné branky nakonec fotbalisté Marseille...

17. září 2025  11:54

Šéf Teplic o krizi i hvězdných válkách: Cenovky hráčů jsou desetinásobné

Od jara mají bohatého majitele, v létě radikálně okysličily kádr, přesto fotbalové Teplice nerozkvetly. Po sedmi kolech první ligy mají jako loni jen tři body a hledají cestu z výsledkové mizérie....

17. září 2025  11:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ručinský: Litvínov je na pokraji života a smrti. Pro miliardáře je hokej složitější

Obíhat sponzory a shánět peníze, to je pro bývalého hokejového útočníka Martina Ručinského nová role. I když se v ní necítí zrovna komfortně, stejně jako další klubové legendy Jiří Šlégr a Robert...

17. září 2025  11:22

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Tokiu je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde...

17. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.