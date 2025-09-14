Štefela si oddechl: Pohodička, kvalifikace zadarmo. Jen dlouhé čekání ho deptalo

Co se dělo?
Běhaly se čtvrtky a kluci čekali klidně deset patnáct minut na pokusy. Navíc nás bylo osmnáct v každé skupině, což byla vražda. Jsem rád, že jsem skákal první pokusy. Protože takhle se trápit? Spousta lidí vypadla jen kvůli dlouhým pauzám. Musíte pořád rozbíhat nohy a udržovat se, což vás sundá.
Debaty vyvolalo i to, že vás s výkonem 225 centimetrů postoupilo třináct, velké Q přitom bylo nastavené na 230.
Vůbec nevím, kdo postupuje a kdo nepostupuje. Viděl jsem jen kluky, kteří to skočili přede mnou. Ale jinak jsem to nesledoval.
Jak funguje organizace jinde?
Nechci to hrotit, ale co si budeme: Jídlo nic moc, máme pořád to samé. Kuřecí... Nepřijde mi ani, že je to slípka. Štěstí, že tady je hromada restaurací a člověk se může za své peníze najíst jinde. Takže tak.
Na čem jste byl?
Klasika. Suši, ramen, rýže.
Jinak s vaším výkonem v kvalifikaci musíte být spokojený.
Jo, dneska si to sedlo. 216 na první. 221 na první. Škoda, že se 225 taky nepovedlo na první. Ale šlo jen o menší zádrhel, nevadí. Skočil jsem je na druhý pokus, pohodička.
Zdravotně už jste naprosto v pořádku?
Trošičku to možná cítit je. Ale nevnímám to, nesoustředím se na to, nechci být něčím ovlivňovaný a hlavně se nechci vymlouvat. Skákalo se mi dobře a jsem rád, že jsem do pokusů dostal uvolněnost, stabilitu a bylo to v podstatě zadarmo.
Na vrcholných akcích se vám v kvalifikacích vždy daří. Čím to?
Nechci machrovat. Ale jde o moji psychickou stránku. Když je mistrovství světa, Evropy, zkrátka větší reprezentační akce, tak v nich nechcete vypadnout v kvalifikaci. Chcete do finále. A v něm bojovat o to, o co tady jde.
Jaké jsou vaše cíle, tradičně asi neřeknete?
Ne ne, zapomeňte. (smích)
Byl plný stadion. Jací byli fanoušci? Dali se získat?
Nezkoušel jsem to, chtěl jsem si hecování nechat až na finále. Zjistíme to až v úterý.
Jak strávíte pondělní volný den?
Dnes si zajedu ještě do ledového bazénku. Zítra na snídani, zahraju si na počítači, můj oblíbený Counter Strike teda moc ne, servery tu moc nefungují. Takže spíš Forzu, autíčka. Pak se půjdu rozcvičit, vyspat. Další den to samé, jen bez rozcvičení, a finále.
Pro finální přípravu na mistrovství světa jste si zvolil aklimatizační kemp mimo Tokio. Vyplatil se?
Jo jo. Kemp byl v pohodě, jen jsme na něm jedli, trénovali a spali, nic extra. Prostě plné soustředění na mistrovství světa s výhodou, že jsme si tam v klidu mohli žít bez okolních vlivů. Proto jsme si ho taky právě vybrali.