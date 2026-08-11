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Po medailích úpadek. Zklamal jsem sám sebe, psal Štefela. Kouč Bába: Nebyl to on

Markéta Plšková
Stanislav Kučera
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  18:41
Zklamaný Jan Štefela po vyřazení v kvalifikaci mistrovství Evropy v Birminghamu

Zklamaný Jan Štefela po vyřazení v kvalifikaci mistrovství Evropy v Birminghamu | foto: Jaroslav Svoboda / Český atletický svaz

Zklamaný Jan Štefela po vyřazení v kvalifikaci mistrovství Evropy v Birminghamu
Zklamaný Jan Štefela po vyřazení v kvalifikaci mistrovství Evropy v Birminghamu
Jan Štefela v kvalifikaci výškařů na mistrovství Evropy v Birminghamu
Český výškař Jan Štefela (vpravo) a jeho trenér Jaroslav Bába vyrážejí na...
5 fotografií
Od našich zpravodajů ve Velké Británii - Byl to velmi nezvyklý pohled. Jindy energický Jan Štefela, který se rád povzbuzuje, seděl, koukal před sebe a dumal. Jako kdyby nevěděl, jak v kvalifikaci evropského šampionátu v Birminghamu zdolat laťku v nikterak závratné výšce 223 centimetrů.

A když se mu to ani na třetí pokus nepovedlo, rozhazoval rukama a zklamaně si sedl na žíněnku.

Ale jak to? Vždyť ještě před dvěma týdny s přehledem přeletěl přes 230, žádné zdravotní komplikace ho netížily, ve startovním poli byl podle letošních výkonů druhý nejlepší a na všech velkých seniorských akcích do finále vždy postoupil.

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Jenže to poslední platilo do úterního dopoledne. Po zkratu v kvalifikaci v Birminghamu v pátek o vytouženou medaili bojovat nebude.

„Vůbec nepočítal s tím, že nepostoupí. Ani já jsem s tím popravdě nepočítal. Ale stalo se,“ hodnotil jeho trenér Jaroslav Bába. „Nebylo to pro mě jednoduché, protože jsem viděl, že on taky vůbec neví, proč to nejde. Netušil jsem, proč ho nohy nechtějí poslouchat. Poslední tréninky vypadaly dobře, i rozcvičování. Ale nebyl to on.“

Sám Štefela se k dělenému čtrnáctému místu – mezi dvanáctku postupujících se nevešel vinou horšího zápisu – nejprve nevyjádřil.

Zklamaný Jan Štefela po vyřazení v kvalifikaci mistrovství Evropy v Birminghamu

Novinářskou mixzónou jen proletěl, snažil se, aby si ho nikdo nevšimnul, a na žádost o rozhovor jen odmítavě mávl rukou.

Jistě ho štvalo i to, že na finále stačilo skočit 219 na první pokus, což je pro něj běžně pouhý předkrm.

Pak alespoň na Instagramu zveřejnil krátký odstavec.

„Přísahám, že jsem se opravdu snažil. Ale někdy vám to prostě není souzené. Mrzí mě to. Nejen kvůli tomu, že nemůžu bojovat o medaile, ale že jsem zklamal sám sebe. A věřte, nebo ne, je to opravdu pocit na ho*no.“

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Zvlášť když si byl vědom, že právě on je v české výpravě jednou z hlavních nadějí na cenný kov.

V loňské sezoně vybojoval na kontinentálním halovém šampionátu stříbro a na venkovní světové scéně senzační bronz. I když samozřejmě nejde jen sbírat úspěchy, zvlášť když v letošní sezoně nepředvádí to nejkvalitnější ze svého umění.

Proč se mu po loňských úspěších nedaří, Bába nedokázal vysvětlit.

„Neměl žádné vážné komplikace, které by ho omezovaly. Asi je to sport, jednou to jde, jednou ne,“ přemítal. Nemyslí si, že by jeho svěřence tížily tlak a očekávání, že je favoritem na zisk medaile.

Zklamaný Jan Štefela po vyřazení v kvalifikaci mistrovství Evropy v Birminghamu

„Letošní rok je zkrátka jako na houpačce,“ pokračoval Bába. „Na mistrovství republiky v Plzni byl zrovna nahoře, skočil 230, teď je bohužel dole. Mrzí nás to, protože k Birminghamu jsme všechno směřovali. Věřím, že za tři dny ve finále by houpačka byla opět nahoře a že by bojoval o medaile.“

Ale to je všechno jen „kdyby“.

V realitě bude páteční finále bez Štefely. A je jen na něm, co si z nepovedeného vystoupení vezme.

„Většinou ho tyhle prohry nakopnou,“ soudí Bába. „Chvilku ho trápí, což je dobře. Je potřeba, aby mu to nebylo šumák a aby byl naštvaný, což on teď hodně je.“

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Hned po příjezdu na hotel se Štefela setkal s kamarádem Tomášem Staňkem, kterému se šampionát také úplně nepovedl, nejlepší český koulař skončil devátý.

Navzájem se tak mohli povzbudit do dalších bojů. „Víme o věcech, které nejsou úplně růžové. Pokusíme se všechno napravit, aby to příští rok bylo lepší,“ slibuje Bába.

Což se klidně může povést.

Štefelovi je stále pouze 25 let. A že se na posledních osmi velkých akcích pokaždé dokázal probít z kvalifikace, je náramná bilance. Dvakrát už si sáhl i na medaili, osobní rekord má 233 centimetrů.

„Ale teď si to holt vyžral,“ zhodnotil Bába, bronzový medailista z olympijských her v Aténách 2004.

Český výškař Jan Štefela (vpravo) a jeho trenér Jaroslav Bába

Bývalý výškař dokonce hledal možné chyby také u sebe. „Nevím, jestli za to malinko nemůžu i já. Vzhledem k jeho kvalitám jsem mu nastavil trénink tak, aby skočil vysoko ve finále a kvalifikací se prokousal. Bohužel se to nepovedlo. Kdybych přípravu naplánoval jinak, možná by postoupil, ale ve finále by třeba nic nepředvedl.“

Ovšem víc než spekulace teď zkušené dvojici nezbývá.

Jejich spolupráce poznává první vážnější zádrhel, se kterým se musí vypořádat.

„Honza v posledních letech vyletěl, ale letos má trochu úpadek,“ ví Bába. „Věřím, že do dalších sezon bude lepší a lepší, půjde dál a nevzdá to. A že medaile zase budou.“

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