Alkohol a jitrničky k úspěchu nevedly. Štefela se změnil a Bába chválí: Je to profík

Michal Koubek
  7:45
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Byl leden, sezona se teprve rozbíhala. A výškař Jan Štefela vykládal: „Musím říct, že jsem se bál, jak na tom budu.“ Loňský rok pro něj byl průlomový. Osobní maximum si posunul o šest centimetrů na hodnotu 230. Na halovém mistrovství světa v Glasgow skončil pátý, stejné umístění přidal i na venkovním evropském šampionátu v Římě a dostal se do olympijského finále v Paříži.
Jan Štefela se raduje z povedeného pokusu ve finále mistrovství světa v Tokiu.

Jan Štefela se raduje z povedeného pokusu ve finále mistrovství světa v Tokiu. | foto: AP

Jenže takových případů už byla spousta.

Jeden hodně povedený rok.

A pak nic.

Tak proto slova, že se bál. Nechtěl dopadnout jako jeho někteří předchůdci.

O devět měsíců později se může pořádně zaradovat: Kdepak, jsem skutečná hvězda!

Štefela slaví bronz! Jako první český výškař si z mistrovství světa odveze medaili

Jistě, i on si letos prožil několik pádů. Vůbec se mu nevydařilo mistrovství světa pod střechou v Nankingu, výkonnost leckdy divoce kolísala. Úspěchy ale všechno tohle mnohonásobně převáží.

Sezonu končí jako halový vicemistr Evropy z Apeldoornu, jako muž s osobním rekordem 233 centimetrů. A jako bronzový z mistrovství světa. Nebývalý úspěch. Ani jeho trenér Jaroslav Bába na této akci na cenný kov nikdy nedosáhl.

„Jestli si mě bude dobírat? Určitě,“ smál se kouč. „Ale nevadí. Honzovi jsem to moc přál, zasloužil si to.“

Bronzový večer

Šlo o jeden z těch dní, kdy zkrátka cítíte, že to ve vás je.

„Ráno, když jsem se probudil, tak jsem byl teda trochu rozbitý a moc mě to netankovalo,“ vykládal čtyřiadvacetiletý Štefela. „Ale na rozcvičení to přišlo. Nohy mi pinkaly, když mě protahoval náš fyzioterapeut, to bylo něco. Jardovi říkám: Sakra, to je forma!“

Že ho v srpnu pozastavilo drobné zranění?

Už bylo zapomenuté.

„Vždycky si musím věřit. Nejde jít do takových závodů s tím: Co bude, co když neprojdu kvalifikací? Ani náhodou, takhle to nefunguje.“

Parádním výkonům toho nahrávalo víc. Štefela je bavič. Má rád bouřlivou atmosféru, miluje, když si lidi může získat, jak říkává.

„A Japonci se získat dali. V soutěži měli dva domácí kluky, ale tleskali všem. Což vždycky cením,“ povídal.

Jan Štefela slaví bronzovou medaili na mistrovsví světa v Tokiu.

Skutečně. Diváci bouřili. Stadionem se nesly výdechy zklamání, když laťka letěla atletům ze stojanů dolů, ale i jásot, pokud pevně zůstala na svém místě.

Výrazy se dost mísily.

První dvě výšky Štefela zvládl, jenže na hodnotě 228 se zasekl. První pokus shodil jasně zády, druhý byl lepší, ale stejně, neplatný.

„Největší emoce. Tehdy byste se ve mně krve nedořezali!“ hlásil Štefela a i jeho kouč Bába se na tribuně nervoval.

Napotřetí mu to už ale vyšlo.

„Což ho nakoplo. Tohle byl zásadní pokus,“ věděl Bába. 231 centimetrů zdolal na druhý pokus, což ho rázem poslalo na medailové pozice. Jen Korejec U Sang-hjo dokázal něco podobného a nakonec skončil stříbrný. Vyhrál olympijský vítěz Hamish Kerr z Nového Zélandu za 236.

Štefela ještě předtím mířil na hodnotu 234, jenže tu už nedal.

Před posledním pokusem už nicméně věděl, že má medaili jistou. Ale jasně, že chtěl víc.

Když dopadl do doskočiště a viděl, že se za ním laťka zřítila, zabořil do něj hlavu, pak si přikryl oči.

Že to se mnou kouč vydrží! Štefela o bronzovém finále: Tohle si musíte zažít

„To je tak, když se voda a oheň dají dohromady. Hrozné peklo. Oheň: byl jsem naštvaný, že jsem neskočil 234. A voda: že mám bronz. Když se to smíchalo, tak jsem neudržel slzy,“ popisoval.

Po chvíli ale vyhrálo druhé skupenství. Vyskočil na nohy, objal se s parťáky, kolem krku si přehodil českou vlajku a od organizátorů už dostal medaili. „A teď to oslavíme,“ hlásil.

Překopal přístup a slaví

Zaslouží si to. Proč se mu nyní daří? I kvůli tomu, že si víc odpírá.

Platil za velký talent, jenže hřešil. „Jsem ze Zátor, táta má statek, tak to jelo. Klobásky, jitrničky. Pak taky smažené, fast foody, alkohol,“ vypočítával svoje poklesky.

Jenže se atleticky trápil. Samotného ho to nebavilo.

Tak si řekl: Jestli chci v atletice něco dokázat, musím se změnit.

Upravil jídelníček, zhubl, pořádně se zaměřil na trénink.

Jasně, že občas stále upustí. „Třeba letos měl po závodě v Monaku volno. Zůstal tam s přítelkyní. Tak říkal, že jedl, co chtěl,“ vyprávěl Bába. „Jenže jak začal trénovat, byl zase profík. Už je to nějakých sedm týdnů. Drží se.“

Nešlo samozřejmě jen o to. Je mu dvacet čtyři. Obouchal se na velkých akcích.

„Za poslední dva roky se vyskákal, hlavu si nastavil do jiné dimenze,“ pokračoval kouč. „A ještě jednou životospráva. Hraje velkou roli, protože pak je schopen odtrénovat víc, lépe regenerovat. Což je alfa omega.“

V neposlední řadě má na jeho progresu obrovskou zásluhu právě Bába. Sedli si. Na tréninku se špičkují, sázejí, klape jim to.

Český atlet také před Tokiem rozhodl: Jet hned na místo do přeplněné metropole? Kdepak, zvolíme druhou variantu a nejprve zamíříme do klidnějšího městečka Iwaki.

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

„Bylo to tam naprosto famózní,“ popisoval Bába. „Starali se tam o nás úžasně, měli jsme stadion jenom pro sebe a prakticky všechno, co jsme chtěli. Panoval tam naprostý klid a nic jiného nám nekradlo energii.“

Šlo dost možná o poslední dílek do skládačky.

Do Tokia přijel dva dny před závody. S čistou hlavou, klidný.

Že mu náležela role jedné z největších českých nadějí? Nic si z toho nedělal.

„Tyhle věci si o sobě ani nečetl. Samozřejmě se o medaili mluvilo. I on sám to měl v sobě. Ale situaci zvládl bravurně. Nepoložilo ho to, má dobré nervy, chlapec.“

Bronzový chlapec.

