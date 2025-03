Ryby mu zatím neberou. Co halová Evropa? Jsem najetý, burcuje Štefela

Sezonu zahájil pátého února na Beskydské laťce. A vedl si fantasticky, vždyť při svém vítězství pokořil laťku ve výšce 230 centimetrů, tedy ve vyrovnaném osobním maximu.

Jenže o tři dny později zamířil na klání do Hustopečí, kde ještě zdolal hodnotu 213 centimetrů, načež si přivodil zranění kotníku.

„Měl jsem ale potvrzené od Karolíny Velebové (šéflékařky reprezentace) ze sona i magnetické rezonance, že všechno bude v pohodě a nejde o nic vážného. Takže jsem si byl jistý, že se dokážu připravit,“ uklidnil se třiadvacetiletý loňský pátý muž halového mistrovství světa v Glasgow i venkovní Evropy v Římě.

Jak dlouhou jste si musel dát pauzu?

Zas tak dlouhou ne. Ale šel jsem na to pomaličku. Nejprve ze dvou kroků, ze tří, z pěti v teniskách... V kontaktu s laťkou jsem byl skoro pořád. Jen jsem byl opatrný, abych něco nepřetáhl.

Od té doby jste nicméně nezávodil. Je to před evropským šampionátem nevýhoda?

Naopak. Myslím, že mi to právě pomůže. Když jsem dřív jel na velkou soutěž, tak jsem měl pět až šest závodů a chyběla mi jiskra. Předvedl jsem vždy takový průměrný závod. V Římě 226, o olympiádě (na níž byl s výkonem 222 devátý) se radši nebudu ani zmiňovat. Teď se hrozně moc těším. Cítím, že i na tréninku jsem najetý.

Jak se to projevuje?

Všechno vás baví. Trénink, ještě mám teď před mistrovstvím Evropy… Prostě všechno. Nevím, jak to přesně popsat, ale mám zkrátka super život.

Jan Štefela na mítinku Beskydská laťka

Loňskou životní sezonu jste přičítal i tomu, že jste začal více řešit prvky jako strava či regenerace. Pokračujete v nich?

Samozřejmě. Osvědčilo se to, našli jsme recept, tak pokračujeme. Máme i nějaké novinky, ale jde spíš jen o maličkosti. Uvidíme, jestli přispějí k výkonu, třeba jo. Jsem hlavně rád, že jsem navázal na loňskou sezonu. Měl jsem strach, že začne hala a já budu skákat 220. To bych byl na úplném dnu. Je dobře, že jsem se do toho zpátky namotal a pokračuju.

Stále si čistíte hlavu na rybách?

Byl jsem už dvakrát. Ale na pořádné chytání čekám. Řeka nebere a rybníky jsou pořád zamrzlé. Mám z toho nervy. Tím se úplně na mistrovství Evropy nezrelaxuju.

Do Apeldoornu jedou jen dva výškaři, co letos skočili výš než vy. Sledujete to?

Jo, kluky znám. V kontaktu jsme neustále a sledujeme se na Instagramu, takže vidíte jejich tréninky.

Neznervózňuje vás taková pozice?

Vůbec ne. Kdybych byl první, tak možná jo, ale že jsem třetí, tak ne.

Evropská špička se ve výšce pomalu proměňuje a derou se do ní nové tváře. Vnímáte, že generace italského fenoména Gianmarca Tamberiho postupně odchází?

Jo, mladých už je dost. Vstupuje do ní třeba (devatenáctiletý) Matteo Sioli, který má letos už 228, takže Italové budou mít místo Tamberiho spoustu dalších... Škoda, že další Ital Stefano Sottile nejede do Apeldoornu, ten je taky špička a letos má 231. Co jsem slyšel, tak má problémy se zády.

V Nizozemsku vás čeká kvalifikace ve čtvrtek a případné finále v sobotu. Sedí vám den volna navíc?

Nám výškařům to sedí. V Paříži byly dokonce dva dny volna, což už ale bylo moc. Člověk pak čeká a finále se nemůže dočkat. Takhle to je lepší.

Ke konci března se ještě koná halové mistrovství světa v Nankingu. Máte ho v plánu?

Mám. Jestli mi teda kotník bude pořád držet, protože říkám, že na Evropě nohu klidně nechám. Ale jinak je v plánu.