Šesté místo pro Štefelu, Kipyegonová sahala v Chorzówě po světovém rekordu

Nejlepší český výškař měl daleko ke svému osobnímu rekordu 233 centimetrů z této sezony. Vedl si lépe než v úterý v Budapešti, kde skočil jen 218 centimetrů. Tentokrát měl ještě o čtyři centimetry výše čistý zápis, ale mezi nejlepší se neprosadil.
Výrazně hůře dopadl olympijský šampion z Tokia a úřadující mistr světa i Evropy Gianmarco Tamberi. Italský výškař skončil poslední výkonem 214 centimetrů. Vznáší se tak otazník nad jeho účastí na zářijovém světovém šampionátu, protože nedávno prohlásil, že na něm kvůli špatné formě možná závodit nebude.
|
Výškařka Hrubá skončila čtvrtá na mítinku Diamantové ligy v Polsku
Keňanka Faith Kipyegonová se přiblížila na 93 setin světovému rekordu v běhu na 3000 metrů, který už od roku 1993 drží Číňanka Wang Ťün-sia výkonem 8:06,11 minuty.
Světová rekordmanka a trojnásobná olympijská vítězka na patnáctistovce Kipyegonová zaběhla čas 8:07,04 a dostala se na druhé místo historických tabulek. Společně s Číňankou jsou jediné, které se na této distanci dostaly pod hranici osmi minut a 11 sekund.
Skvělý návrat po zranění předvedla britská půlkařka Keely Hodgkinsonová. V prvním závodě od loňského triumfu na olympijských hrách v Paříži zaostala jen o 13 setin za svým osobním rekordem a časem 1:54,74 se dostala jednoznačně do čela letošních světových tabulek. Přiblížila se na 1,46 sekundy světovému rekordu Jarmily Kratochvílové.
Nejrychlejší stovku překážek v historii Diamantové ligy zaběhla Američanka Masai Russellová, která vyhrála výkonem 12,19 sekundy. Zaostala jen o dvě setiny za vlastním nejrychlejším světovým časem sezony z květnového mítinku na Floridě.