Štefela vyhrál v Banské Bystrici, dostal se na druhé místo světových tabulek

Bronzový výškař z loňského mistrovství světa Jan Štefela vyhrál Banskobystrickou laťku výkonem 232 centimetrů. Čtyřiadvacetiletý atlet o jediný centimetr zaostal za osobním rekordem, už jako jistý vítěz se pak třikrát pokusil o 235, ale těsně neuspěl. Dosažený výkon řadí českého reprezentanta v letošních tabulkách Světové atletiky na druhé místo za Rusa Danila Lysenka (233).

Jan Štefela zdolává laťku ve finále mistrovství světa v Tokiu. | foto: AP

Štefela se přes 232 dostal v závodě jako jediný. O dva centimetry méně skočili Japonec Tomohiro Šinno a korejský obhájce prvenství a trojnásobný vítěz prestižního mítinku U Sang-hjok.

Halový vicemistr Evropy Štefela se při druhém letošním startu představil ve špičkové formě. Dva týdny po Beskydské laťce, na níž v Třinci vstoupil do sezony výkonem 225, si první opravu připsal až na výšce 230 a tu následnou už znovu překonal napoprvé.

Dorazí vysněný Kovacs! Nehvizdy se těší na hvězdné koulaře, raději přikoupily maso

„Překvapený nejsem, od začátku sezony jsem věděl, že to v sobě mám. Jenom to bylo o tom najít správný rytmus a dostat se do toho, protože jsme celkem dost potrénovali a byla nějaká zranění, takže jsem toho moc nenaskákal. Na to, že tu halu bereme celkem okrajově, tak si myslím, že ten výsledek je celkem v pohodě,“ řekl svěřenec Jaroslava Báby ve videopřenosu. V soutěži nebyl spokojený s technikou, ačkoliv závodem dlouho procházel bez zaváhání. „Až na těch 232 byl ten pokus opravdu dobrý a následné tři na 235 byly jakž takž, že se na ně dalo dívat,“ dodal Štefela.

Soutěž žen vyhrála dvacetiletá Angelina Topičová, jež poprvé v kariéře přeskočila dva metry a vytvořila srbský rekord. Laťku v dvoumetrové výšce překonala letos jako druhá po ukrajinské hvězdě Jaroslavě Mahučichové, jež vede tabulky výkonem 203.

Banskobystrická laťka

halový mítink ve skoku do výšky

Muži: 1. Štefela (ČR) 232, 2. Šinno (Jap.), 3. U Sang-hjok (Korea) oba 230
Ženy: 1. Topičová (Srb.) 200, 2. Distinová (Jam.), 2. Ekmanová (Švéd.) obě 196

