Král atletů Štefela: Snad to kouč rozdýchá! Pauza mi stačila, cílů mám ještě spoustu

Autor:
  6:03
Má za sebou životní rok. Na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu vybojoval stříbrnou medaili, na venkovním šampionátu v Tokiu přidal bronz, osobní maximum si posunul na 233 centimetrů. O tom, že se letošním vítězem ankety Atlet roku stane výškař Jan Štefela, nebylo pochyb.
Výškař Jan Štefela, vítěz ankety Atlet roku

Výškař Jan Štefela, vítěz ankety Atlet roku | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Výškař Jan Štefela, vítěz ankety Atlet roku
Anketu Atlet roku vyhrál výškař Jan Štefela.
Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel obsadila v anketě Atlet roku sedmé místo.
Tyčkařka Amálie Švábíková skončila v anketě Atlet roku druhá.
29 fotografií

Čtyřiadvacetiletý svěřenec kouče Jaroslava Báby, jenž se stal trenérem roku, vystřídal na trůnu vítěze posledních čtyř ročníků oštěpaře Jakuba Vadlejcha.

Do pražského hotelu Ambassador Zlatá Husa ho spolu s koulařem Tomášem Staňkem a jejich partnerkami přivezla limuzína.

Konec Vadlejchovy nadvlády. Českým Atletem roku se poprvé stal výškař Štefela

Vystoupil z ní v obleku, večer si užíval.

„Limuzína byla krásné zpestření,“ usmíval se Štefela. „Přesně si pamatuju, že jsem před rokem říkal, že letos vyhraju. A stalo se!“

Večer tradičně zdobí i představení samotných atletů. Že byste se zapojil i vy, jste neplánoval?
Byl jsem oslovený, ale odmítl jsem. Bohužel. Nemyslím si, že jsem úplně na tyhlety věci. Samozřejmě jsem pro každou srandu, ale myslím si, že bych si zrovna svůj pěvecký talent měl nechat jen pro sebe.

Vítězstvím v anketě jste překonal svého trenéra Bábu, ten byl nejlepším juniorem, ale absolutně byl nejvýše druhý. I to asi potěší, že?
Jo, je to už druhá věc, ani medaili na mistrovství světa neměl. Uvidíme, jak to rozdýchá.

Slýchá to od vás na tréninku často?
Ale ne, dělám si legraci. Určitě medaili z Tokia bere tak, jako kdyby ji získal i on. Stará se o mě jako o vlastního syna. Tak to má být.

Jan Štefela ochotně plní prosby fotografů ohledně pózování se svou bronzovou medailí.

Když se vrátíte na začátek roku, s čím jste do něj vstupoval?
Nejvíc jsem věřil v medaili na halové Evropě, protože co si budeme, na ní je největší šance. Povedla se, dostal jsem další medailové chutě a chtěl jsem i kov z mistrovství světa. A shodou náhod a štěstí se povedl i ten. S jídlem roste chuť.

Jaký je tedy váš další cíl? Bábův český rekord 237 centimetrů?
V pořadníku určitě je. Nebo tedy spíš na seznamu přání. Pak samozřejmě i medaile z olympiády. Ještě hodně mi toho zbývá a spoustu toho mám před sebou, takže se budu snažit všechno pomalinku plnit.

Už jste začal s přípravu na novou sezonu?
Ano, už to budou dokonce čtyři týdny. Je v plném proudu a připravujeme se na další rok.

Byli jste už někde na soustředění?
Byli jsme deset dnů v Kamzíku v Jeseníkách. Jinak klasicky makáme každý den. Za týden nám už začnou dvoufáze.

Jan Štefela při kvalifikaci výškařů na MS v Tokiu.

Jaký byl návrat po posezonním volnu?
Těžký, těžký. Tři týdny pauzy už fakt stačily. Tělo si začalo samo říkat, ať už začnu makat, normálně se začalo rozpadat.

V Tokiu jste říkal, že volno strávíte túrami v horách, ty nestačily?
Nakonec to bylo jinak. Všem jsem nakecal, že pojedu do hor, jenže dva dny potom, co jsem přiletěl z Tokia, jsme se rozhodli, že pojedeme spíš odpočívat na Mallorcu. Takže jsme byli na pláži, občas někam chodili, pohoda.

Alkohol a jitrničky k úspěchu nevedly. Štefela se změnil a Bába chválí: Je to profík

Jedním z důvodů vašeho zlepšení byla i úprava jídelníčku, jak jste na tom o volnu?
Když vím, že do závodu mám ještě tak tři čtyři měsíce, tak si něco dám. Nějaké prosecco tady mi určitě neublíží. Snažím se jíst tak, jak mám, ale jednou za jeden až dva týdny nějaký cheat meal, kdy si dám to, co chci, neuškodí. Ale až budou třeba dva měsíce do závodů, tak si zase začnu šlapat na krk.

Kdy vás čekají první závody?
Beskydská a Bánskobystrická laťka v únoru.

Svatbu se snoubenkou už plánujete?
V plánu je, ale snažíme se nějak skloubit data, která nám budou vyhovovat. Přece jen v létě bude mistrovství Evropy, v září „ultimátní“ šampionát, což bude novinka. Snad to někdy vyjde.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Admira Praha vs. Králův DvůrFotbal - 14. kolo - 9. 11. 2025:Admira Praha vs. Králův Dvůr //www.idnes.cz/sport
9. 11. 10:15
  • 2.00
  • 3.39
  • 2.69
Hradec Králové B vs. VarnsdorfFotbal - 14. kolo - 9. 11. 2025:Hradec Králové B vs. Varnsdorf //www.idnes.cz/sport
9. 11. 10:15
  • 1.25
  • 4.21
  • 8.16
Karviná B vs. VsetínFotbal - 15. kolo - 9. 11. 2025:Karviná B vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
9. 11. 10:15
  • 1.60
  • 3.79
  • 3.63
Slovácko B vs. VítkoviceFotbal - 15. kolo - 9. 11. 2025:Slovácko B vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
9. 11. 10:15
  • 2.05
  • 3.39
  • 2.61
Sparta B vs. Zbrojovka BrnoFotbal - 16. kolo - 9. 11. 2025:Sparta B vs. Zbrojovka Brno //www.idnes.cz/sport
9. 11. 10:30
  • 5.01
  • 4.17
  • 1.55
Zlín B vs. Polanka n/OFotbal - 15. kolo - 9. 11. 2025:Zlín B vs. Polanka n/O //www.idnes.cz/sport
9. 11. 10:30
  • 1.46
  • 3.95
  • 4.54
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Pastrňák má 399. gól v NHL, Colorado smetlo Oilers. Zápas hrůzy pro Vejmelku

Aktualizujeme
David Pastrňák slaví gól Bruins proti Torontu.

Nabitý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra New Jersey 2:1 po nájezdech nad Pittsburghem. Domácí Devils s Ondřejem Palátem v sestavě se tak průběžně dostali do čela Metropolitní divize, vedení...

8. listopadu 2025  21:36,  aktualizováno  9. 11. 7:11

Dojemné gesto. Legendě Pirátů se vrátil postupový prsten, který dala na charitu

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Když s Piráty na jaře 2012 vybojoval extraligu, dostal stejně jako celý tým zlatý, postupový prsten. Když klubového moderátora 11 let poté postihla mrtvice, věnoval zlatý šperk do aukce, aby...

9. listopadu 2025  6:50

Král atletů Štefela: Snad to kouč rozdýchá! Pauza mi stačila, cílů mám ještě spoustu

Výškař Jan Štefela, vítěz ankety Atlet roku

Má za sebou životní rok. Na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu vybojoval stříbrnou medaili, na venkovním šampionátu v Tokiu přidal bronz, osobní maximum si posunul na 233 centimetrů. O tom, že...

9. listopadu 2025  6:03

Tenisový Turnaj mistrů 2025: program, výsledky, kde sledovat

Jannik Sinner se natahuje pro míček ve finále US Open.

Závěr tenisové sezony je tu. Poslední velké souboje v letošním roce hostí italský Turín. Turnaj mistrů pro osm nejlepších hráčů v singlu a osm nejlepších deblových dvojic začíná v neděli 9. listopadu...

9. listopadu 2025

Jako vyhrabané rolexky. Čajka se musí v hodinářském ráji s nákupy krotit

Premium
Petr Čajka z Bielu v zápase s Ambri Piottou

Od našeho spolupracovníka ve Švýcarsku Ze čtvrti Mett mu stačí dvacet minut svižné chůze podél říčky Schüss, která zásobuje místní jezero. Když se ohlédne směrem vpravo, v dáli spatří Tissot Arenu, domov hokejistů EHC Biel. Ještě pár...

9. listopadu 2025

Souček vyrovnal Bergerův rekord, další prohra pro Krejčího. Nováček obral Arsenal

Tomáš Souček z West Hamu slaví gól proti Burnley, vlevo se s ním raduje El...

Přesná trefa ve druhém utkání po sobě, celkově už osmatřicátá v Premier League. A také vyrovnaný český rekord Patrika Bergera. Tomáš Souček v 11. kole gólem pomohl West Hamu k vítězství 3:2 nad...

8. listopadu 2025  13:30,  aktualizováno  23:09

Fleretista Choupenitch vybojoval na Mallorce první triumf ve Světovém poháru

Fleretista Alexander Choupenitch se hecuje na Grand Prix v Turíně.

Fleretista Alexander Choupenitch vyhrál Světový pohár v Palmě de Mallorca. Ve finále porazil 15:10 bronzového medailistu z letošního mistrovství světa Gerga Szemese z Maďarska. Ve Světovém poháru...

8. listopadu 2025  23:05

Brno prodloužilo ligovou neporazitelnost. Děčín zvládl drama, USK porazilo Slavii

Děčínský Michal Grill se snaží přejít přes Jakuba Šiřinu z Opavy.

Brněnští basketbalisté udrželi ligovou neporazitelnost i po sedmém zápase, v němž zdolali Olomoucko 101:75. Pražské derby vyhrál tým USK, který porazil Slavii 91:84. Děčín zvítězil i ve druhém zápase...

8. listopadu 2025  22:44

Konec Vadlejchovy nadvlády. Českým Atletem roku se poprvé stal výškař Štefela

Výškař Jan Štefela, vítěz ankety Atlet roku

Jan Štefela jako první výškař ovládl anketu Atlet roku. Bronzový medailista z mistrovství světa v Tokiu, kde se postaral o jedinou medaili české výpravy, po čtyřech letech ukončil kralování oštěpaře...

8. listopadu 2025  22:24

První titul na Turnaji mistryň. Rybakinová ve finále přetlačila světovou jedničku

Jelena Rybakinová s trofejí pro vítězku Turnaje mistryň.

Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé tenisový Turnaj mistryň. Ve finále porazila na tvrdém povrchu v Rijádu světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou 6:3, 7:6. Duel ovládla po hodině a...

8. listopadu 2025  19:25,  aktualizováno  21:44

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Šumulikoski sjel hráče: Mám chuť odejít z Česka! Přiznal námluvy s Koubkem i Radou

Veliče Šumulikoski ze Slovácka udílí pokyny během utkání s Hradcem Králové.

Odvolání trenéra nepomohlo. Spíše naopak. Týden po domácí porážce 0:3 od Liberce, po které se poroučel Jan Kameník se svým štábem, prohráli fotbalisté Slovácka v Hradci Králové 0:4. Dočasně...

8. listopadu 2025  21:41

Nejde hrát jen třetinu... Češi až příliš pozdě napravovali dojem. Nestíhali jsme, ví Rulík

Finští hokejisté se radují z gólu proti Česku.

I kdyby čeští hokejisté z druhého utkání sezony nakonec vytěžili body, jistě by cítili, že jejich hra dost drhne. Nakonec ale na Finských hrách opět padli, opět zaslouženě. Domácí celek si vítězství...

8. listopadu 2025  21:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.