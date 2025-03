Skákal jsem spíš do dálky. S takovým se na mistrovství jezdit nemá, hlesl Štefela

„Zklamaný jsem, utrápený závod,“ vyhrkl třiadvacetiletý atlet. „Výkon 214 je na prd. S tím se na mistrovství světa ani nemá jezdit. Bohužel.“

Jaký byl důvod?

Cítil jsem se přitom dobře. Jen mi to zkrátka po technické stránce moc nešlo.

Taky proto jste se po druhém pokusu dlouze bavil s trenérem Bábou?

Snažili jsme se vyřešit, jak to skočit. Nedržel jsem skok vůbec od laťky. Dneska to ode mě nebyly skoky do výšky, ale spíš do dálky.

Výškař Jan Štefela na halovém mistrovství světa v čínském Nankingu.

Po Apeldoornu jste byl nachlazený, neprojevila se nemoc na vašem výkonu?

Ne ne. Vymlouvat se nechci. Kdybych se měl na to vymlouvat, tak zůstanu doma.

Během vašeho závodu probíhala zároveň dálka vícebojařek. Rozhodčí vás i vaše kolegy několikrát zastavili. Co to s vámi udělá?

Už klasika. Dělají to podle mě naschvál. V Římě na mistrovství Evropy k nám zase dali desítku běh. Ale nějak mi to nevadilo, už jsem asi zvyklý. Možná to bylo i fajn. Bylo nás jen třináct, tak jsme nemuseli hned na pokusy jako v Apeldoornu, kde nás navíc bylo ještě osm. Některé to možná vystresovalo, mě ale ne. Člověk měl čas si odpočinout.

Vy jste se během pauzy například bavil s Novozélanďanem Kerrem.

Jo, s Hamischem máme dobrý vztah, rádi si pokecáme. Slíbil jsem mu, že když vyhraje, tak mu dám na hotelu pivínko. Tak uvidíme. (Kerr nakonec skončil druhý, vítězství oslavil Korejec Woo s výkonem 231).

Jaký byl v Nankingu sektor?

Dobrý. Jak říkám, cítil jsem se fakt dobře a nohy mi běžely samy. Ale možná to byla ta chyba a chyběl mi takový drajv, abych do toho mohl mydlit.

S evropských stříbrem ale asi halovou sezonu špatně hodnotit nebudete, že?

Určitě, halovka byla úspěšná. Škoda, že jsem si nezaskákal ještě trošku víc kvůli zranění kotníku. Už se proto těším na přípravu na léto, kde budou pořádně velké závody. Hlavně na mistrovství světa v Tokiu, kde to snad odpálíme.