Má za sebou životní sezonu. Stříbro z halového mistrovství Evropy v Apeldoornu, z venkovního světového šampionátu v Tokiu bronz, osobní rekord si posunul na 233 centimetrů a čtyři centimetry mu chybějí k českému rekordu jeho kouče Jaroslava Báby.
„Co bych na to řekl? Přesně si pamatuju, že loni jsem na tomhle místě prohlásil, že letos vyhraju. A podívejte!“ s úsměvem rozmáchl rukama čtyřiadvacetiletý čahoun, první mužský zástupce výšky na českém atletickém trůnu.
Co mu z roku 2025 nejvíce utkvělo v paměti? Na co bude vzpomínat nejen ze sportovní kariéry? Jakých bylo jeho patnáct NEJ?
Kdepak, vůbec mi to nejde, ryby mi prostě na prut neskáčou. Ale stále bojuju, konec roku ještě není, tak se to snažím dohnat.