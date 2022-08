Kudlička se loučil s kariérou, v Opavě skákal do vrat kostela

O vítězi ale rozhodlo rozeskakování, čtvrté pokusy na 522 centimetrech. Ščerba napočtvrté uspěl a na přání diváků přidal další výšku.

„Už delší dobu mě provází nostalgie,“ přiznal čtyřiatřicetiletý Jan Kudlička. „Pokaždé, když jsem letos někde závodil, jsme si říkal, že je to naposledy, že tam už skákat nebudu.“

Loučil se stylově v Opavě, jelikož je odchovancem tamního Sokola. Přesto ještě jeden závod může přidat... „Pokud o mně budou mít v Dukle zájem, tak bych šel začátkem září v Chebu extraligu,“ podotkl. „Ale tady ten závod v Opavě beru jako poslední. Tady jsem začínal, tady končím.“

A vůbec mu nevadilo, že skákal téměř do vrat kostela svatého Vojtěcha. „Tady v Opavě jsem v tělocvičně zpočátku skákal do zdi,“ usmál se. „Ta kulisa kostela je nádherná. Ani nevím, kolik míst na světě něco takového má.“

Loučit se s Kudličkou přišla i někdejší česká tyčkařská elita – Daniela Bártová, Kateřina Baďurová, Michal Balner, Adam Ptáček, Štěpán Janáček a samozřejmě i jeho manželka Jiřina, rozená Ptáčníková.

„Mrzí mě, že končí, ale bohužel tělo si řeklo. Věk nezastavíte. Nastal čas posunout se dál,“ usmála se Jiřina Kudličková.

Jan Kudlička s manželkou Jiřinou rozenou Ptáčníkovou

Její manžel přiznal, že zatím neví, čím se bude po konci profesionální dráhy živit. Jeho manželka to ví? Jiřina Kudličková se směje a rázně řekne: „Něco dělat bude! Ale vážně. Je to strašně těžké. Kdo nesportoval, nepochopí, jak složité je odejít do normálního pracovního procesu, protože člověk umí jen sport. Ale o Honzu strach nemám. Řeší, co bude dělat, ale ještě se úplně nerozhodl. On se neztratí. Je chytrý, má pusu prořízlou. Uchytí se kdekoli.“

Michal Balner, rovněž opavský odchovanec, končil před třemi roky. Co by Kudličkovi poradil? „Hlavně aby dělal něco, co ho bude bavit,“ odpověděl.