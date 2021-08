Po Keni získal vrhač Doležálek titul i doma, s těžším nástrojem

Jak řekl, tak udělal. Vrhač Jan Doležálek z pardubické Hvězdy před časem v rozhovoru pro MF DNES prohlásil, že z víkendového domácího atletického mistrovství od 20 do 22 let v Plzni by si rád přivezl prvenství v hodu kladivem. A stalo se. Doležálkův 7,26 kilo vážící nástroj dolétl až na 65,28 metru.