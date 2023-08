Co ukázala kvalifikace? Nic, už jsem zapomněl, že jsem postoupil, smál se Vadlejch

Hned úvodní hod Vadlejcha letěl na 81,34 metru.

I ten by později stačil na postup do finále z pátého místa. Házet už nemusel, i kouč – trojnásobný olympijský šampion Jan Železný – svému svěřenci radil, aby další dva pokusy vynechal.

„Ale já si chtěl ještě hodit,“ usmíval dvaatřicetiletý atlet.

Podruhé už přehodil i kvalifikační limit a při odchodu ze sektoru se pak rád pozdravil s českými fanoušky, kteří do Budapešti na atletický šampionát přijeli ve velkém počtu.

Český oštěpař Jakub Vadlejch se napřahuje ke svému kvalifikačnímu pokusu na mistrovství světa.

„Fakt spousta lidí i na kvalifikaci, která přitom lidi moc nezajímá, aspoň tak si to myslím. Bylo to moc hezké,“ usmíval se pohodově naladěný muž.

Do Maďarska přijel jako světová jednička a v neděli večer to bude chtít potvrdit.

Jakube, co vám kvalifikace ukázala?

Vůbec nic, už jsem skoro zapomněl, že jsem postoupil. (smích) Takhle to ale musím brát, že v kvalifikaci jde jen o to probojovat se do finále. A tam přijde úplně nový závod.

Jak jste své dva pokusy viděl?

Ani jeden nebyl žádný zázrak, ale jsem rád, že jsem hodil kvalifikační limit.

Tušil jste, že už ten první pokus nejspíš bude na postup stačit?

Jo, to bylo asi jasné, protože v první skupině bylo páté místo za nějakých 79 metrů. I trenér mi říkal, že už nemám házet, ale já si ještě jednou hodit chtěl.

Čím to, že se nepovedlo trefit o něco lepší pokus?

Hrozně pozdě mi přišla levá noha a když chybí opora, ztrácí hod parametry.

Kvalifikaci vyhrál olympijský šampion Níradž Čopra skvělým hodem za 88,77 metru. Přitom ho dlouho nikdo neviděl, spekulovalo se o zranění. Asi ukázal, že zraněný není, co?

To je jasný, tam žádná taková otázka, jestli bude, nebo nebude zdravý, nebyla. On se jen připravoval na tenhle závod.

Kromě něj postoupili do finále další dva Indové. Nová oštěpařská velmoc?

Ono už to bylo trochu jasné poté, co Níradž začal asi před sedmi lety vystrkovat růžky. Ti kluci chtějí být jako on a v té víc než miliardě lidí se zkrátka talenti objeví. To je základ pravděpodobnosti.

Bude finále hlavně o vás právě s Čoprou?

Spousta kluků může překvapit. Černý kůň soutěže bude Nadeem (Pákistánec, druhý v kvalifikaci), protože poslední rok nezávodil, přitom v předešlých závodech vždycky hodil k 90 metrům. Bude to zajímavé, fanoušek si přijde na své.

V Tokiu jste s Čoprou prohrál, je to motivace navíc?

Já ji mám vždycky stejnou – chci ten den hodit co nejdál. Čopra závodil za poslední rok pětkrát, je to odpočatý mladý kluk, bude to těžké.

Jak naložíte s dnem volna? S rodinou do města asi nevyrazíte, že?

Budu rád, že budu odpočívat. Veškerou energii a sílu si schovám na pozítří…

…kde bude vaším cílem?

Hodit co nejdál. Přiblížit se letošním nejdelším hodům a s nimi nemůžu myslet nízko.