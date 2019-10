Mrzí mě, že nemám medaili. Dneska byla fakt nízko, litoval Vadlejch

Zvláštní finále. Jako kdyby se všichni oštěpaři trápili, je to tak?

Myslím si, že se opravdu všichni trápili. Nikdo kromě Grenaďana (Anderson Peters) a Fina (Lassi Etelätalo) nehodil to, na co měl. Myslím si, že to bylo dost tím, jak bylo celé finále rozkouskované, a taky tím, jak to byl druhý závod ve druhém dnu.

Taky jste byl po kvalifikaci unavený?

Nebyl jsem tak rozbitý, jak jsem předpokládal, že budu, byl jsem na tom docela dobře. V tom rozhazování jsem se cítil o mnoho lépe, bohužel jsem ten první pokus relativně pokazil a už jsem se do toho závodu nedostal.

Nezměnily se na stadionu podmínky? Trochu se ochladilo, byl plný stadion.

Nevím, čím to je, ale opravdu všichni jsme házeli o pět metrů míň. To se stane. Já si opravdu myslím, že je to tím, jak jsou dva závody ve dvou dnech. I u Johannese (Vettera)… jak házel včera skvěle, tak jsem si myslel, že něco takového hodí dneska.

Zatímco v prvních třech pokusech se spousta oštěpařů zlepšovala, v těch posledních vyjma vítěze nikdo.

Já si po tom třetím opravdu myslel, že hodím ještě o dost dále, ale pak si nejsem jistý, jestli tam nebyla delší pauza, ale zničehonic mi ta technika odešla. Ač jsem s tím bojoval do posledních chvil, trenér mi dost radil, snažili jsme se něco vymyslet. Nevymysleli jsme.

Páté místo je asi lepší umístění než předvedený výkon, je to tak?

Je to takové umístění, které nejde slovy popsat, protože mě fakt mrzí, že jsem tu medaili nevybojoval. Byla fakt nízko, ale jak jsem říkal, všichni jsme házeli méně, tím to bylo ulehčené. Byl to dneska boj.

Tělo vám drží?

Drží a já věřím, že příští rok budu mít ještě silnější a klukům se nedám zadarmo. V porovnání s Berlínem před dvěma lety je to nebe a dudy.

Co udělat pro to, aby se vám zranění nevrátilo?

Je opravdu potřeba ty záda mít celou přípravu v pohodě, protože u mě jsou alfou a omegu. To samé nohy. Letos mě limitovaly, nedokázal jsem udělat tolik odrazů, běžeckých, dynamických tréninků a tohle je základ. Když to udělám, tak s těmi kluky o ty medaile příští rok v Tokiu budu bojovat.

Co říkáte na grenadského vítěze?

Překvapení. Ale ne zase takové. Měl letos tři dlouhé závody a počítal jsem s ním jako s jedním z adeptů na medaili.

Může to být začátek nové éry oštěpu?

Nemyslím si. Jsou tam pořád stejní lidi. Těžko říct, jestli si Magnus (Kirt, stříbrný) dneska zlomil ruku, nebo vykloubil. To každopádně zase prodloužilo soutěž, takže i když jsme byli připraveni na to hodit ještě dál, úplně nás to všechny zastavilo. Je to škoda, nicméně lidi, kteří vyhrávají medaile, se poslední roky opakují a minimálně příští rok se ještě opakovat budou.

Může takové zranění odhazové ruky výrazně ovlivnit Kirtovu kariéru?

Myslím si, že hodně. Jde o to, co je to za zranění, což ani on teď asi neví. Nemohl prakticky zvednout ruku. Těžko říct, jak to bylo vážné. Vypadalo to, že na ni vší silou ve špatné pozici spadnul. Jednou si takhle Konstadinos Gatsioudis vykloubil rameno a byl to začátek jeho konce.