V klubu výjimečných. Oštěpař Vadlejch o rekordním hodu i učiteli Železném

„Bylo to krásné přivítání, jsem za to moc rád. Ale zároveň jsem nohama na zemi, protože se jede dál. Teď budu bojovat o to, abych se na těch dalekých metrech ustálil. Chci se znovu za 90 metrů podívat,“ říká Jakub Vadlejch.

Magickou noc prožil v pátek třináctého na stadionu Suhaim bin Hamada. Celý závod se o vítězství v Diamantové lize přetahoval s Andersonem Petersem, na kterého sice nestačil, ale radost mu to neubralo. „Do konce života totiž budu vzpomínat na to, že 13. května v Kataru jsem poprvé hodil 90 metrů. Jasně, chtěl jsem vyhrát, ale i on měl životní závod,“ líčil.